Feministični protest / Patriarhat ubija!

V sredo, 8. marca, ob mednarodnem dnevu žensk, bo ob 16. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani feministični shod

© Iskrin Delovni odbor za feminizem

Ob mednarodnem dnevu žensk bo Iskrin Delovni odbor za feminizem tudi letos organiziral feministični protest, tokrat pod sloganom Patriarhat ubija! Shod bo potekal 8. marca ob 16. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. "Na protestu ob 8. marcu bomo zahtevale, da se s patriarhatom soočimo, od pristojnih institucij bomo zahtevale ukrepe, od družbe pa, da spolnega nasilja ne tolerira več," so zapisali v Iskrinem Delovnem odboru za feminizem.

Lani je bilo v Sloveniji zabeleženih 12 femicidov. V letošnjem letu sta se zgodila že 2.

"Čeprav živimo v družbi, v kateri naj naj bi bili vsi enakopravni – to naj bi nam zagotavljale ustava, zakonodaja in različne institucije – pa je realnost močno prepredena z neenakostjo. To se kaže v normalizaciji spolnega nasilja, seksizma in v tem, da ženski glas v javnem prostoru ni slišan v enaki meri kot glas moških. Najjasneje se patriarhat izraža skozi nasilje, ki ima za posledico ženske smrtne žrtve," so še poudarili.

"Čeprav živimo v družbi, v kateri naj naj bi bili vsi enakopravni – to naj bi nam zagotavljale ustava, zakonodaja in različne institucije – pa je realnost močno prepredena z neenakostjo."



Iskrin Delovni odbor za feminizem

Femicidi so umori ali uboji žensk, samo zato, ker so ženske. "Najpogosteje so femicidi posledica heteroseksualnega intimnopartnerskega nasilja. Najpogosteje se zgodijo tekom procesa, ko žrtev femicida poskuša od nasilnega storilca oditi, ga zapustiti in prekiniti intimnopartnerski odnos," so še zapisali v Iskrinem Delovnem odboru za feminizem.

Lani je bilo v Sloveniji zabeleženih 12 femicidov. V letošnjem letu sta se zgodila že 2.

PREBERITE TUDI: