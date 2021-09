Vojna proti ženskam

Leto 2021 je slabo leto za ženske in njihove pravice

Vojna proti ženskam je naslov članka, eseja, ki ga je Marcel Štefančič jr. napisal septembra 2021 za Mladino. Besedna zveza »Vojna proti ženskam« ni dramatičen opis stanja – to je leta 2021 zelo stvaren naslov. Leto 2021 je slabo leto za ženske in njihove pravice.

Slabó se je v letu 2021 za ženske začelo na Poljskem, sredi Evrope, v državi, ki se še vedno spominja, kako je, če oblast prebivalcem omejuje pravice. Konservativna oblast je z zrušenjem vladavine prava in neodvisnosti sodišč dosegla svoj cilj: popolno prepoved splava. Poljske ženske so že pred tem zelo omejeno pravico do splava dokončno izgubile januarja 2021, čeprav je Poljska članica Evropske unije, zveze držav, ki naj bi stavile na razsvetljenost in sodobnost. Na Poljskem so bili največji protesti v sodobni zgodovini, in to sredi najhujše epidemije. Nič ni pomagalo.

Avgusta 2021 je kongres ameriške zvezne države prepovedal splav po šestem tednu nosečnosti. Zakon predvideva nagrade za tiste, ki bodo ovadili morebitne »delinkventne ženske« – to so po zakonu tiste, ki bi splavile ali to poskušale. Nagrada za tistega, ki ovadi žensko zaradi splava znaša 10.000 dolarjev. Kazni pa so zagrožene tudi vsem, ki bi ženskam pri tem pomagali. Vse to se je zgodilo v ZDA leta 2021.

Niti najbolj elementarne pravice, na primer odločanje o lastnem telesu in vlogi v družbi, še vedno niso samoumevne. Tudi v Sloveniji ne.

Avgusta 2021 so po porazu in umiku čet Nata oblast v Afganistanu znova prevzeli talibi ter nemudoma uvedli pravila šeriatskega prava za ženske. Ženske morajo biti ponovno zakrite, omejeno je njihovo gibanje, omejene so njihove pravice do izobraževanja, ne morejo več sodelovati v javnem življenju. Afganistanske ženske, ki so se po 20 letih znašle v neizmerni stiski, so bile novica medijev dva tedna.

Septembra 2021 je moralo vrhovno sodišče predsedniku vlade Slovenije Janezu Janši, ki je seksistično žalil novinarki RTV Slovenija Evgenijo Carl in Mojco Pašek, v sodbi povedati elementarne stvari: »S tem, ko ji z uporabo grobih besednih figur odreka odlike, ki so bit novinarskega dela, toženec tožnico razvrednoti kot novinarko in ji jemlje veljavo v očeh drugih, spričo uporabljenega seksističnega podtona pa tudi kot žensko, s čimer je bil porušen njen notranji mir.«

Morda res po cestah danes že vozijo avtonomna vozila. Morda nas le še nekaj mesecev loči od dneva, ko bo človeštvo znalo na dolgi rok shranjevati elektriko. Morda res še nikoli ni bilo toliko znanja – in toliko znanja, ki je dostopno toliko ljudem. Ampak ženske še vedno niso enakopravne niti v najbolj razvitih delih sveta. In še vedno niti najbolj elementarne pravice, na primer odločanje o lastnem telesu in vlogi v družbi, niso samoumevne. Tudi v Sloveniji ne.

Posebna izdaja Mladine Izjemne ženske prinaša odbrane drobce nekega velikega boja. Boja zoper puritansko družbo, boja zoper predsodke, boja za tisto, kar je moškim samoumevno. A to ni grenko poročilo, nasprotno. To je poročilo o neustavljivi moči in volji.

**Uvodnik je objavljen v posebni številki Mladine IZJEMNE ŽENSKE, ki jej že na voljo pri prodajalkah časopisov in v naši spletni trgovini**