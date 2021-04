Več milijonov žensk nima pravice, da bi odločale o lastnih telesih

Glede na podatke iz 57 držav, večinoma iz Podsaharske Afrike, ima le okoli polovica najstnic in žensk možnost, da sprejema odločitve o svoji telesni avtonomiji in integriteti

© Lorie Shaull

Združeni narodi v danes objavljenem poročilu opozarjajo, da več milijonov žensk po vsem svetu nima pravice, da bi odločale o lastnih telesih. Glede na podatke iz 57 držav, večinoma iz Podsaharske Afrike, ima le okoli polovica najstnic in žensk možnost, da sprejema odločitve o svoji telesni avtonomiji in integriteti.

Ženskam med drugim odrekajo možnost odločitve o tem, s kom imajo spolne odnose, glede uporabe kontracepcije in pohabljanja spolnih organov, piše v poročilu Sklada ZN za prebivalstvo (UNFPA).

Vodja UNFPA Natalia Kanem je ugotovitve označila za grozljive, saj to pomeni, da si na milijone ženske in deklic ne lasti svojih teles in da nad njihovimi življenji vladajo drugi. Opozorila je še, da je pandemija covida-19 razmere še poslabšala, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Sedaj na primer rekordnemu številu žensk in deklic grozijo nasilje na podlagi spola in škodljive prakse, kot so zgodnje poroke," je dodala.

Kanem je ob tem pozvala mednarodno skupnost, naj se bolj odločno zaveže k enakopravnosti spolov. Kljub ustavnim varovalom glede enakopravnosti spolov v številnih državah ženske v povprečju uživajo le 75 odstotkov pravnih pravic v primerjavi z moškimi.

