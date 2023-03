Davki za vse

Vrzel med potrebami družbe in pobranimi davki se povečuje

Minister za finance Klemen Boštjančič

© Luka Dakskobler

»Cilj je pregleden, enostaven in uravnotežen davčni sistem, v katerem se davki plačujejo glede na ekonomsko moč posameznika,« je glavno sporočilo finančnega ministrstva po torkovem koalicijskem vrhu, osredotočenem na nastajajočo davčno reformo. Že nekaj ur kasneje so z ministrstva za finance poslali dodatna pojasnila besed ministra Klemna Boštjančiča, češ da bi bila lahko njegova trditev, da v prihodnje ne bo več neobdavčenega regresa, prevoza na delo in prehrane, napačno razumljena, saj da je »zgolj del sporočila«.