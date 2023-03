Pegasus / Omejitev rabe komercialne vohunske programske opreme

Ameriški predsednik Biden je poudaril, da komercialne vohunske programske opreme, kot je sporni Pegasus, predstavljajo obveščevalno grožnjo

Ameriški predsednik Joe Biden je danes podpisal izvršni ukaz, s katerim vladnim agencijam omejuje možnost rabe komercialne vohunske programske opreme, kot je sporni program Pegasus. Biden se je odločil, da te zadeve predstavljajo tudi obveščevalno grožnjo ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Biden se je za tak korak odločil tik pred drugim vrhom za demokracijo, ki bo potekal ta teden. "Ukaz dokazuje vodilno vlogo in zavezanost ZDA pri razvoju tehnologije za demokracijo, vključno z bojem proti zlorabi komercialne vohunske programske opreme in druge tehnologije nadzora," so v izjavi zapisali v Beli hiši.

Bidnov ukaz sicer dopušča določene izjeme, ko gre za ameriško nacionalno varnost. Ukaz od vsake ameriške agencije, ki uporablja komercialne programe, zahteva, da potrdi, da program ne predstavlja varnostnega tveganja.

Bela hiša

Kongres je lani od ameriških obveščevalnih agencij zahteval, da raziščejo tujo uporabo vohunske programske opreme, in uradu direktorice nacionalnih obveščevalnih dejavnosti dal pooblastila, da lahko vsaki agenciji prepove uporabo komercialnih programov.

Za medijsko najbolj odmeven primer rabe vohunske programske opreme je poskrbelo razkritje o razširjenosti programa Pegasus izraelske družbe NSO Group, ki so ga uporabljali varnostni organi v več državah.

Pegasus, ki ga je zasnovalo izraelsko podjetje NSO, po namestitvi v mobilni telefon omogoča dostop do sporočil, podatkov ali daljinsko aktiviranje naprave za snemanje zvoka ali slike. Po lanskoletnih podatkih nevladne organizacije Amnesty International je bila ta programska oprema morda uporabljena za vdor v do 50.000 mobilnih telefonov po vsem svetu.

ZDA so za družbo NSO Group že uvedle izvozne omejitve in ji omejile dostop do ameriških sestavnih delov in tehnologije. FBI je lani potrdil, da je kupil orodje Pegasus, vendar menda samo za testiranje in oceno izdelka, ne pa za operativne namene ali za podporo kakršni koli preiskavi.

