»Ne gre ne za Warhola ne za Basquiata, temveč za tretjega umetnika«

Njuno skupno ustvarjanje velja za eno najpomembnejših sodelovanj dveh umetnikov v 20. stoletju

V muzeju Fundacije Louis Vuitton bodo danes odprli razstavo, ki bo prikazala dela Andyja Warhola in Jean-Michela Basquiata. Njuno skupno ustvarjanje velja za eno najpomembnejših sodelovanj dveh umetnikov v 20. stoletju. Na razstavi bo po pisanju francoske tiskovne agencije AFP do 29. avgusta na ogled okoli 70 del, večinoma iz zasebnih zbirk.

Po besedah kustosa razstave in poznavalca Basquiatovega opusa Dietra Buchharta je to "zagotovo najuspešnejše sodelovanje dveh velikih umetnikov v zgodovini umetnosti". Na takšni ravni in v tako kratkem času ga še ni bilo, so njegove besede povzeli pri AFP.

Začelo se je eksplozivno; 54-letni Warhol se je oktobra 1982 dobil na kosilu z 22-letnim Basquiatom in njuno srečanje ovekovečil tako, da ju je posnel s polaroidnim fotoparatom. Basquiat ga je odnesel v svoj studio in se čez dve uri vrnil s portretom. Warhola je osupnila njegova briljantnost.

Kmalu sta začela ustvarjati portrete, ki so združevali priljubljene motive obeh umetnikov: Basquiatove maske, lobanje, grafite in obskurne simbole ter Warholove pop art podobe, logotipe in izrezke iz časopisov. V kratkem, a intenzivnem času sodelovanja med letoma 1983 in 1985 je nastalo okoli 160 del, navaja AFP.

"Ne gre ne za Warhola ne za Basquiata, temveč za tretjega umetnika," pa je menila umetniška vodja muzeja Suzanne Page. "Med njima je bila velika darežljivost. Drug z drugim sta se igrala in izzivala. Warhol je dovolil, da so ga Basquiatove intervencije popolnoma prevzele in podredile njegovo delo. Ponekod je težko določiti, kje se začne en umetnik in konča drugi, kot na primer pri monumentalnih, deset metrov dolgih afriških maskah," je pojasnila Suzanne Page.

Med projekti je izpostavila Deset boksarskih vreč, ki jih umetnika nista nikoli razstavljala. Na vrečah je upodobljen obraz Jezusa Kristusa, ki ga je po navdihu Zadnje večerje Leonarda da Vincija narisal Warhol in zraven dodal besedo "sodnik", Basquiat pa mu je nadel trnovo krono.

Na razstavi z naslovom Basquiat x Warhol. Painting 4 hands bodo med skupaj 300 eksponati tudi samostojna dela obeh umetnikov, pa tudi dela nekaterih drugih pomembnih umetnikov, kot so Keith Haring, Jenny Holzer, Kenny Scharf in Michael Halsband, ki so delovali v 80. letih minulega stoletja.

Ameriški umetnik haitskih in portoriških korenin Basquiat (1960-1988) se je v svoji umetnosti osredotočal na nasprotja, kot so bogastvo proti revščini, integracija proti segregaciji in notranja izkušnja proti zunanji. Ustvarjal je poezijo, risbe in slike ter združeval besedilo in podobo, abstrakcijo, figuracijo in zgodovinske informacije, pomešane s sodobno kritiko. Postal je eden prvih grafitarjev, ki je prevzel svet galerij.

Warhol (1928-1987) velja za eno najpomembnejših in najbolj enigmatičnih osebnosti moderne umetnosti. Svoj umetniški izraz je začel razvijati v začetku 60. let minulega stoletja pod vplivom francoskega umetnika Marcela Duchampa in dadaistov. Upodabljal je jušne konzerve, medijske zvezde, zgodovinske osebnosti, pogosto pa kar samega sebe. Med njegova ikonična in najbolj razvpita dela sodijo podobe Marilyn Monroe in Campbellove juhe. Ustvarjal je tudi eksperimentalne filme, kot so Dekleta iz Chelsea, Osamljeni kavboj, Hranjenje, Poljubljanje ter Spanje.

Po pisanju AFP je bilo njuno sodelovanje uspešno, se je pa nekaj let pozneje končalo njuno življenje, saj sta oba umrla v razmaku dveh let - Warhol zaradi rutinske operacije, Basquiat pa zaradi prevelikega odmerka heroina.

