Najdražje umetniško delo 20. stoletja za 200 milijonov

Portret slavne ameriške igralke Marilyn Monroe, ki ga je ustvaril umetnik Andy Warhol

Andy Warhol: Shot Sage Blue Marilyn

Portret slavne ameriške igralke Marilyn Monroe, ki ga je ustvaril umetnik Andy Warhol, bi lahko na dražbi v New Yorku po navedbah avkcijske hiše prodali za okoli 200 milijonov dolarjev ali približno 180 milijonov evrov.

Slika iz leta 1964 z naslovom Shot Sage Blue Marilyn, osnova katere je fotografija in prikazuje igralko pred turkizno modrim ozadjem in z rumeni lasmi, rdečimi ustnicami in turkiznim senčilom za oči, bodo na dražbi prodajali maja, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz avkcijske hiše Christie's v New Yorku.

Sliko na dražbo pošilja fundacija Thomasa in Doris Ammann iz Züricha, ki želi izkupiček od dražbe nakazala v dobrodelne namene. Slika je eno najbolj znanih Warholovih del in bi lahko postala najdražje umetniško delo 20. stoletja, ki je bilo kdaj prodano na dražbi, so še sporočili iz avkcijske hiše Christie's.

