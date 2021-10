Katoliške korenine Andyja Warhola

Umetnika, ki je utelesil pop art, je vzgajala pobožna katoliška mati, s katero je v dveh desetletjih, ko sta skupaj živela v New Yorku, vsak dan molil

Andyja Warhola javnost pozna po njegovih podobah Marilyn Monroe in Campbellovih juh, legendarnih zabavah in čaščenju slavnih. A umetnika je vzgajala pobožna katoliška mati, s katero je v dveh desetletjih, ko sta skupaj živela v New Yorku, vsak dan molil. Ta premalo poznani vidik bo osvetlila razstava v Muzeju Brooklyn, ki jo bodo odprli 19. novembra.

Divji princ pop arta je po pisanju spletnega Guardiana hodil v cerkev, spoznal papeža in financiral študij svojega nečaka, da bi postal duhovnik.

"Warhol je svojo vero in spolno usmerjenost hkrati razkazoval in prikrival," je povedala Carmen Hermo, organizatorka razstave Andy Warhol: Razodetje, ki bo na ogled v Muzeju Brooklyn. Razstava, ki se osredotoča na Warholovo vero v povezavi z njegovo umetnostjo, je po njenih besedah "priložnost za razkritje perečih in zelo človeških nasprotij, ki so bila ena od gonilnih sil njegovega umetniškega ustvarjanja".

Warhol, rojen v priseljeni delavski družini, je v otroštvu obiskoval bizantinsko katoliško cerkev svetega Janeza Krizostoma v Pittsburghu. "Ob koncih tedna se je pogosto udeležil štirih dolgih bogoslužij in veliko časa preživel ob ogledovanju ikon. Slednje so prednice na stotine podob Marilyn Monroe, na desetine podob Jackie O, ikon ameriške kulture in drugih slavnih," je povedala Carmen Hermo.

© Wikimedia Commons

V New Yorku je Warhol hitro postal kultna osebnost na eksplozivni sceni pop arta. Desetletja pred iznajdbo družabnih omrežij je svoje življenje zavzeto beležil preko zvoka, fotografije in videa. Po besedah Carmen Hermo je bil umetnik leta 1968 "že Warhol, kot ga mnogi poznajo in imajo radi danes: v središču izjemne scene rock'n'rolla, posebnežev, ki so jemali droge, in s pristopom v smislu vsi so dobrodošli k druženju v svetu umetnosti".

"Ob koncih tedna se je pogosto udeležil štirih dolgih bogoslužij in veliko časa preživel ob ogledovanju ikon. Slednje so prednice na stotine podob Marilyn Monroe, na desetine podob Jackie O, ikon ameriške kulture in drugih slavnih."



Carmen Hermo,

organizatorka razstave Andy Warhol: Razodetje

Sidrišče njegovega življenja je bila mati Julia, prav tako umetnica in pobožna vernica, ki je nanj močno vplivala in h kateri se je vračal po divjih zabavah v svojem ateljeju Factory. V razstavo bodo vključene tudi njene risbe angelov.

Leta 1968 je bil Warhol blizu smrti, ko ga je v njegovem studiu ustrelila Valerie Solanas. "Do konca življenja je bil prizadet fizično, trpel je bolečine, pa tudi psihično," je povedala Carmen Hermo. Vse pogosteje je obiskoval cerkev, nosil hrano brezdomcem, leta 1980 je spoznal papeža Janeza Pavla II.

Umetnostni zgodovinar John Richardson je po Warholovi smrti leta 1987 dejal, da je bila umetnikova duhovna plat ključ do njegove psihe. "Spoznanje o tej skrivni pobožnosti neizogibno spremeni naše dojemanje umetnika, ki je svet zavedel v prepričanje, da so njegove edine obsesije denar, slava in glamur," je dodal.

© Wikimedia Commons

Warholov odnos do vere je sicer po besedah Carmen Hermo neizogibno zapletla njegova istospolna usmerjenost. "Med drugim je ustvaril slike, kjer je v ljubeči podobi Kristusa opaziti oblike bodybuilderja. Tako je mogoče v eni osebi videti nasprotujoči si sili. Včasih je bilo to zelo odkrito, včasih zelo metaforično."

Naslov razstave Razodetje sicer po njenih besedah pove vse. "To je razodetje, premalo poznani vidik Warhola. Javnost je pri umetniku vzljubila številne teme - vzpon kulture slavnih, ponavljanje ikon potrošništva, serije o smrti in nesreči. Razstava pokaže rdečo nit med vsemi temi deli: njegovo umetnost skozi prizmo katolištva," je njene besede povzel Guardian.

Razstava v Muzeju Brooklyn bo na ogled od 19. novembra 2021 do 19. junija leta 2022.

DjgoQOWp26g

RNltAsoKJNg