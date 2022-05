Warholov portret Marilyn Monroe prodali za rekordnih 195 milijonov dolarjev

Umetnik ga je izdelal leta 1964, dve leti po po igralkini smrti, in od takrat velja za eno najbolj znanih del pop arta

Andy Warhol: Shot Sage Blue Marilyn

© Flickr

Slavni portret Marilyn Monroe, ki ga je leta 1964 naslikal Andy Warhol, so v ponedeljek na dražbi prodali za rekordnih 195 milijonov dolarjev. S tem je postal najdražja umetnina 20. stoletja, ki so jo kdajkoli prodali na dražbi, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred tem so ocenili, da bi portret lahko dosegel 200 milijonov dolarjev.

Portret z naslovom Shot Sage Blue Marilyn je Warhol ustvaril s sitotiskom. Za navdih mu je bila promocijska fotografija Marylin Monroe za film Niagara iz leta 1953. Warhol jo je naslikal s svetlo rumenimi lasmi, rožnatim obrazom in svetlo modrim senčilom. Delo je eno od petih njegovih portretov te slavne igralke.

Warhol je "na teh slikah uporabil tehniko svile, ki je ni nikoli več uporabil, ker je bila zanj preveč zapletena," je povedal Alex Rotter, vodja oddelka za umetnost 20. in 21. stoletja pri avkcijski hiši Christie's. "Slika je absolutni vrhunec ameriškega pop arta in presega žanr portretiranja ter uteleša umetnost in kulturo 20. stoletja," je dejal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Dražba je podrla prejšnji rekord za ameriško umetniško delo, ki ga je dosegla slika Jean-Michela Basquiata Untitled (Brez naslova) iz leta 1982. Maja 2017 so jo pri avkcijski hiši Sotheby's v New Yorku prodali za 110,5 milijona dolarjev.

Portret je bil del zbirke švicarskih trgovcev z umetninami Thomasa in Doris Ammann iz Züricha in je bil prodan na dražbi pri Christie's v New Yorku. Pred tem so ocenili, da bi lahko dosegel celo 200 milijonov dolarjev. Izkupiček so namenili fundaciji, ki se trudi za izboljšanje življenjskih razmer otrok po svetu.

Pred to dražbo pa se je z rekordom ponašala slika Pabla Picassa Alžirke (Verzija O) iz leta 1955, ki so jo leta 2015 prodali za 179,4 milijona dolarjev, vključno s pristojbinami.

