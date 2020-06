Andy Warhol: spletna razstava

V virtualni sobi je na ogled več kot 20 redko videnih Warholovih del

Andy Warhol

© Wikipedia

Newyorška galerija Zeit Contemporary Art je na svoji spletni strani predstavila razstavo z naslovom Andy Warhol: The Last Decade. Zadnje desetletje Warholovega delovanja je bilo pogosto spregledano, čeprav gre za ključno obdobje njegovega opusa. V virtualni sobi je na ogled več kot 20 redko videnih Warholovih del. Prevladujejo štiri teme: simboli moči, portreti, abstrakcije in reklamni oglasi. Razstava se začne z letom 1977 (serija Hammer & Sickle), konča pa s serijo Camouflage, ki jo je Warhol začel leta 1987 pred svojo smrtjo.

Po pisanju spletnega portala Art Daily sp bila pozna 70-ta in 80-ta 20. stoletja najbolj ustvarjalna in zrela v umetnikovi karieri. V tem času se je Warhol vrnil k ročno naslikanim podobam in na nov način prestopal meje.

Warhol je bil navdušen nad porastom potrošništva in konceptom izobilja, zato je v svoje delo vključil postopek množične proizvodnje. To je bil pomemben dogodek v umetnostni zgodovini, ki je častil banalnost popularne kulture in umetnika spremenil iz edinstvenega ustvarjalnega vizionarja v predstavnika proizvodnje.

Njegova prezgodnja smrt je pomenila nenaden konec obdobja radikalnega eksperimentiranja, odkritij in umetniškega sodelovanja, vseeno pa so Warholova poznejša leta odprla nove poti, ki so postale temelji za razumevanje sodobne umetnosti, piše Art Daily.