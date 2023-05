»Florida je odkrito sovražna do temnopoltih in LGBTQ oseb«

Največja organizacija temnopoltih v ZDA svari pred potovanjem na Florido

Največja in najstarejša organizacija temnopoltih v ZDA NAACP je izdala opozorilo pred obiski Floride zaradi "odkrito sovražnega" vodstva zvezne države do temnopoltih. NAACP opozarja med drugim na prepovedi knjig in zgodovinskih dejstev o suženjstvu v ZDA, ki jih uvajajo republikanci.

Florido vodi republikanski guverner Ron DeSantis, ki skupaj s trdno večino v državnem kongresu pred pričakovano najavo svoje predsedniške kandidature za leto 2024 podpisuje številne zakone proti liberalnim stališčem.

"Florida je odkrito sovražna do Afroameričanov, temnopoltih in oseb LGBTQ. Preden se odpravite na Florido prosim, da razumete, da ta država skuša odkrito razvrednotiti in potisniti na obrobje prispevke in izzive, s katerimi se soočajo Afroameričani in druge manjšine," opozarja NAACP.

Predsednik NAACP Derrick Johnson trdi, da je DeSantis sprožil neizprosne napade na temeljne svoboščine. "Naj bom jasen - če ne poučujemo natančnega prikaza grozot in neenakosti, s katerimi so se soočali in se še vedno soočajo temnopolti Američani, je to medvedja usluga učencem in opustitev dolžnosti do vseh," je sporočil Johnson.

NAACP ni edina organizacija za državljanske pravice, ki je v zadnjih mesecih razglasila opozorilo za potovanje na Florido.

Liga združenih latinskoameriških državljanov (LULAC) je prejšnji teden izdala opozorilo, v katerem priseljencem in njihovim družinam svetuje, naj se zaradi nedavnega DeSantisovega zatiranja priseljevanja izogibajo potovanjem na Florido.

DeSantis je v začetku meseca podpisal zakon, ki omejuje delo migrantov brez dokumentov, ukinja programe, ki jih financira skupnost in v okviru katerih nezakoniti priseljenci dobijo osebne izkaznice ter zaostruje kazni za tiste, ki v državo prevažajo nezakonite priseljence.

"Če svojo teto pripeljete v Disney World, Miami ali Universal Studios, vas bodo obtožili kaznivega dejanja, ker ste na Florido pripeljali prijatelja ali sorodnika brez dokumentov," je na tiskovni konferenci dejal predsednik LULAC Domingo Garcia. "Florida je nevarno in sovražno okolje za Američane in priseljence, ki spoštujejo zakone," je dejal.

Že aprila je podobno opozorilo izdala skupina za pravice LGBTQ Equality Florida, ki svari, da obisk Floride predstavlja tveganje za zdravje, varnost in svobodo ljudi.

Turizem je najpomembnejša gospodarska panoga Floride, ki jo na leto obišče 138 milijonov turistov. Leta 2021 so tam porabili 102 milijardi dolarjev, turizem pa zagotavlja 1,7 milijona delovnih mest.

Korporacija Walt Disney Company je zaradi političnih prepirov z DeSantisom in republikanci prejšnji teden opustila načrte za več milijard dolarjev vreden pisarniški kompleks na Floridi.

Podjetje se je za ustavitev projekta odločilo, potem ko je glavni izvršni direktor Bob Iger javno podvomil v smisel nadaljnjega vlaganja na Floridi, ki izvaja maščevanje zaradi svobode govora.

Disney je bil kritičen do republikanskega zakona "ne reci gej", ki omejuje pogovore o homoseksualnosti oziroma spolni identiteti v šolah, DeSantis pa mu skuša odvzeti samostojni upravni status pri Orlandu, kjer je zabaviščni park Disney World.

