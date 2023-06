Kandidatura za predsednika ZDA / V tekmo vstopa tudi Pence, nekdanji Trumpov podpredsednik

Svojo kampanjo bo začel 7. junija z govorom v Iowi

Nekdanji podpredsednik ZDA, republikanec Mike Pence namerava vstopiti v tekmo za ameriške predsedniške volitve prihodnje leto. Svojo kampanjo bo začel 7. junija z govorom v Iowi, poroča ameriška televizija NBC, ki se sklicuje na vire blizu Pencea.

Pence se bo v predsedniški kandidaturi pomeril s svojim nekdanjim šefom, bivšim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se poteguje za drugi mandat in velja za favorita za osvojitev republikanske nominacije.

Preden ga je Trump na volitvah leta 2016 izbral za svojega podpredsednika, je bil Pence guverner Indiane in nekdanji ameriški kongresnik.

Pence je bil v zadnjih mesecih na poti za promocijo knjige spominov z naslovom So Help Me God (Naj mi Bog pomaga), hkrati pa je preizkušal tudi teren za predsedniško kandidaturo. V svojih govorih in na prireditvah se je osredotočal na potrebo po proračunski odgovornosti in reformah socialnih programov, podporo Ukrajini v vojni z Rusijo, nasprotovanje splavu in LGBT.

Pence velja za globoko vernega skrajnega krščanskega politika. Trump, ki je ZDA vodil med letoma 2017 in 2021, ga je izbral za podpredsednika, da bi pridobil glasove skrajne krščanske desnice. Ti podporniki so ostali z njim, zato Pence nima preveč manevrskega prostora.

Pence in Trump sta se sprla, potem ko je Trump pritiskal Pencea, naj prepreči potrditev izidov volitev leta 2020, na katerih je zmagal Joe Biden. Trump je izjavil, da si morda to tudi zasluži, ker mu ni hotel pomagati, da ostane na oblasti.

Poleg Trumpa in guvernerja Floride Rona DeSantisa se za nominacijo republikancev potegujejo še nekdanja ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley, senator Tim Scott, nekdanji guverner Arkansasa Asa Hutchinson in podjetnik Vivek Ramaswamy.

Prihodnji teden nameravata vstop v predsedniško tekmo v republikanskem taboru naznaniti še nekdanji guverner New Jerseyja Chris Christie in širši javnosti razmeroma neznani guverner Severne Dakote Doug Burgum.

