Biden / »Ameriška pomoč Ukrajini se ne sme prekiniti«

Ukrajina poskuša s pogovori preprečiti ustavitev ameriške pomoči

Ukrajina si poskuša z dvostranskimi pogovori zagotoviti nadaljnjo pomoč ZDA za obrambo pred rusko agresijo, je danes v Kijevu sporočil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, potem ko je iz zakona o začasnem financiranju proračuna ameriške vlade v soboto izpadla pomoč za Ukrajino v vrednosti šest milijard dolarjev.

Kongres v Washingtonu je v soboto sprejel začasni proračun oz. zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade in tako preprečil blokado dela vlade. Ta bo imela zaenkrat dovolj denarja za normalno delo do 17. novembra. Vendar pa sprejeti predlog ne vključuje nadaljnje pomoči Ukrajini v višini šest milijard dolarjev.

V zvezi s tem med Ukrajino in ZDA poteka zelo podrobna razprava, je danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Kijevu dejal Kuleba in dodal, da se ukrajinska stran pogovarja tako z ameriškimi republikanci kot demokrati. "ZDA razumejo, da je v Ukrajini na kocki veliko več kot le Ukrajina," je pojasnil.

Gre tudi za stabilnost in predvidljivost sveta, je dejal in izrazil prepričanje, da bodo našli potrebne rešitve. Po njegovih besedah je namreč to, kar se je v soboto zgodilo v ameriškem kongresu, le incident, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sobotno potrditev začasnega proračuna je ameriški predsednik Joe Biden pozdravil kot "dobro novico za Američane", a obenem poudaril, da se ameriška pomoč Ukrajini ne sme prekiniti. Izrazil je upanje, da bo kongres kmalu glasoval o dodatni podpori napadeni državi.

