Izrael / Kljub pozivom k humanitarni prekinitvi ognja krepitev napadov na Gazo

Izraelske sile so popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja ter s tem palestinsko enklavo razdelile na dva dela

Izraelske sile danes nadaljujejo s silovitim obstreljevanjem območja Gaze. V nedeljo so popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja ter s tem palestinsko enklavo razdelile na dva dela. Spopadi se nadaljujejo kljub novim pozivom ZN k humanitarni prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Napadamo cilje Hamasa in v skladu z našim načrtom si sistematično prizadevamo, da bi mu odvzeli vojaške zmogljivosti," je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske in dodal, da so prizadevanja osredotočena predvsem na podzemno infrastrukturo skrajnega palestinskega gibanja Hamas.

Izraelska vojska je medtem v nedeljo popolnoma obkolila mesto Gaza in prodrla do morja. S tem je območje Gaze, kot je navedla, razdelila na dva dela, še vedno pa naj bi civilno prebivalstvo s severa po koridorju lahko prešlo v južni del enklave. Izrael je sicer civiliste na severu Gaze večkrat pozval k evakuaciji na jug, a je po navedbah ZDA na območju ostalo še vsaj 350.000 ljudi.

Zaradi vse večjega števila žrtev v konfliktu so vodje vseh glavnih agencij ZN izdale skupno izjavo, v kateri so izrazile ogorčenje nad številom civilnih žrtev v Gazi in pozvali k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja.

"Svet že skoraj mesec dni spremlja dogajanje ter je pretresen in zgrožen nad naraščajočim številom izgubljenih življenj. Potrebujemo takojšnjo humanitarno prekinitev ognja. Minilo je že 30 dni. Dovolj je. To se mora končati," so v skupni izjavi med drugim zapisali vodje Unicefa, Svetovnega programa za hrano (WFP) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Državni sekretar ZDA Antony Blinken bo danes v okviru svoje bližnjevzhodne turneje, osredotočene na dobavo humanitarne pomoči Palestincem, obiskal tudi Turčijo. To bo prvi obisk Blinkna v Turčiji od začetka vojne med Izraelom in Hamasom, a se osebno s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom zelo verjetno ne bo srečal.

Erdogan je sicer že večkrat kritiziral ZDA zaradi podpore izraelski operaciji v Gazi, v soboto pa je tudi prekinil stike z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

