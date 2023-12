»Nedopustno je, da v 21. stoletju nimamo normalnih železnic in dobrega avtobusnega prevoza«

IZJAVA DNEVA

"Turistov v Sloveniji ni preveč, le napačno so razporejeni. To pa je prednost umetne inteligence, s kopičenjem podatkov bi se morali pravilno razpršiti ti turistični tokovi. Turistov ni nikoli preveč, le destinacija jih mora prav razporediti. Tudi če jih je v Ljubljani preveč, jih v Baški grapi, pod kraškim robom ali na Goričkem nikoli ne bo. Kako jih spraviti do tam, pa je stvar komunikacije, dobrega tržništva. Navdušiti je treba tujca, mu dati dober razlog oziroma povedano v slogu Botra: dati mu je treba ponudbo, ki je ne bo mogel zavrniti. Turista je treba navdušiti z zgodbami, da obišče drug konec Slovenije. Za to pa potrebujemo ljudi, dober marketing pa tudi infrastrukturo na terenu. A največja težava slovenskega turizma so prometne povezave. To, da potrebuješ "pol življenja", da prideš iz Postojne v Ljubljano, se mi zdi nedopustno. Nedopustno je, da v 21. stoletju nimamo normalnih železnic in dobrega avtobusnega prevoza. Adijo, pamet."

"Sama bi si sicer želela, da bi zaradi tega, ker reklamiramo zeleni turizem, več vlagali v železnice. Seveda morajo biti tudi letalske povezave, a s tem spet škodimo okolju ... Zato se zavzemam za spodbujanje javnega prevoza po železnici, a ne vem, če bomo to dočakali v času svojega življenja. Šibka točka se mi zdi tudi posezona. Kraševci se na primer ves čas sprašujejo, kako privabiti goste v mrtvih mesecih od decembra do marca. Za to posezono bi se bilo treba truditi in jo okrepiti. Mogoče bi veljalo razmisliti tudi o tem, da v vsej Evropi šolske počitnice ne bi bile skoncentrirane samo na eno obdobje, ampak da bi jih razpršili. To bi olajšalo stvari vsem, ne le turizmu, tudi v prometu bi bilo lažje, da ne bi ceste kolapsirale prvega avgusta, ko gre 50-milijonski italijanski trg na dopust."

(TV voditeljica in novinarka turistične oddaje Na lepše ter predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije Marjana Grčman v intervjuju za MMC RTV Slovenija o tem, ali je turistov v Sloveniji premalo, ravno prav ali že preveč)