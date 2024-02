Rekordna vojaška pomoč Ukrajini

Švedska bo prispevala 633 milijonov evrov za boj proti Rusiji

Švedska je danes napovedala novo vojaško pomoč Ukrajini v rekordni vrednosti 7,1 milijarde švedskih kron oziroma okoli 633 milijonov evrov za boj proti ruski agresiji. Sveženj pomoči, ki med drugim vključuje topniško strelivo in sisteme zračne obrambe, je največji doslej, kar ga je Švedska namenila Kijevu od začetka vojne.

"Razlog, da še naprej podpiramo Ukrajino, je vprašanje človeškosti in dostojnosti. Rusija je začela nezakonito, neizzvano in neopravičljivo vojno," je na današnji novinarski konferenci dejal švedski obrambni minister Pal Jonson.

Sveženj pomoči za Ukrajino sestavljajo topniško strelivo, sistemi zračne obrambe, protitankovske rakete, čolni in podvodno orožje, kot so mine in torpedi, ter usposabljanja za ukrajinske vojake, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za 15. sveženj pomoči Švedske Ukrajini od začetka ruske agresije in je največji doslej. Napoved o novi pomoči je prišla nekaj dni pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino 24. februarja.

Obrambni minister Jonson je ob tem priznal, da so razmere v Ukrajini težke, in zagotovil podporo Švedske Kijevu, dokler bo potrebno.

Da se ukrajinska vojska na bojišču sooča s težkimi razmerami, opozarjajo tudi v Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek po obisku bojišč na vzhodu države dejal, da se vojska po izgubi ključnega mesta Avdijivka sooča z izredno težkimi razmerami na celi fronti zaradi zamud v dobavi vojaške pomoči iz tujine. Rusija po besedah Zelenskega te zamude izkorišča v svoj prid.