»Pobijanje Palestincev se mora ustaviti. Moramo ukrepati, preden se zbudimo v nočni mori.«

Veto ZDA onemogočil potrditev resolucije za takojšnje premirje v Gazi

Protest v podporo Palestini na Trgu republike v Ljubljani leta 2021

© Gašper Lešnik

ZDA so v Varnostnem svetu ZN vložile veto na alžirski predlog resolucije s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in pozivom Hamasu k izpustitvi vseh talcev. Za resolucijo, ki je imela po besedah veleposlanika Samuela Žbogarja trdno podporo Slovenije, je glasovalo 13 članic Varnostnega sveta, Velika Britanija pa se je vzdržala.

Veleposlanica ZDA pri Združenih narodih Linda Thomas Greenfield je pred glasovanjem dejala, da v času intenzivnih pogajanj za izpustitev talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani, ni čas za resolucijo, ki predstavlja oviro tem pogajanjem.

Žbogar je med drugim dejal, da je bil predlog resolucije uravnotežen, Slovenija pa verjame, da lahko hkrati potekajo različna prizadevanja za mir. Poudaril je, da bi moral Varnostni svet ZN spoštovati voljo mednarodne skupnosti, ki se je izrazila v veliki podpori resoluciji Generalne skupščine ZN o Gazi, ter glasne in jasne pozive ljudi po vsem svetu h koncu vojne.

"Pobijanje Palestincev se mora ustaviti. Morebitna ofenziva na Rafo bi imela hude humanitarne posledice in bi nas potisnila na pot brez povratka. Moramo ukrepati, preden se zbudimo v nočni mori," je Žbogar dejal po glasovanju in ponovil, da Slovenija obsoja tako napad Hamasa na Izrael 7. oktobra kot napade, ki se nadaljujejo, poziva k takojšnji izpustitvi vseh talcev ter se zahvaljuje Egiptu, Katarju in ZDA za pogajanja za njihovo izpustitev.

"Varnostni svet ZN je odgovoren za mednarodni mir in varnost. Verjamemo v komplementarnost bilateralnih in regionalnih prizadevanj ter prizadevanj Varnostnega sveta, ki ima nepogrešljivo vlogo pri zaustavitvi sovražnosti, vrnitvi talcev, hitri dostavi humanitarne pomoči in kažipotu za čas po koncu spopadov," je še dejal Žbogar in poudaril, da je bilo besedilo predloga resolucije uravnoteženo.

Alžirski predlog resolucije je zahteval takojšnje premirje, izpustitev vseh talcev in zaščito civilistov, obsodil je vsa teroristična dejanja in se izrekel proti prisilni selitvi Palestincev iz Gaze.

Ameriška veleposlanica je dejala, da ZDA že več mesecev delajo na dogovoru o izpustitvi talcev in premirju, da diplomacija zahteva čas, alžirski predlog resolucije pa bi negativno vplival na pogajanja. Zahteva za takojšnje premirje brez izpustitve talcev bi podaljšala spopad, je dejala in obžalovala, da so druge članice Varnostnega sveta zavrnile številne popravke ZDA.

Ob tem je naznanila, da ZDA delajo na alternativni resoluciji, ki bi ustvarila pritisk na Hamas, da izpusti talce in uvede premor v spopadih. "Naš predlog poziva k premirju, ko bo to praktično," je dejala in dodala, da bi bila njihova resolucija prva, ki bi obsodila Hamas za napad na Izrael in spolno nasilje.

Osnutek tudi jasno zavrača možnost sodelovanja Hamasa v prihodnji vladi v Gazi, zavrača prisilne selitve Palestincev in veliko kopensko ofenzivo v Rafi.

Pred glasovanjem je govoril tudi ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija, ki je ostro napadel ZDA kot podpornico Izraela in pomanjkanje ukrepanja s strani Varnostnega sveta označil za sramotno. Izpostavil je, da so ZDA sedaj vložile že četrti veto na predlog resolucije za konec spopadov v Gazi.

Preostale članice Varnostnega sveta ZN so svoj glas za resolucijo utemeljile na podobne način kot Slovenija, britanska veleposlanica Barbara Woodward pa je dejala, da je pot do trajnega konca spopadov premor v spopadih.

Vojna med Izraelom in Hamasom se je začela 7. oktobra lani, ko so pripadniki palestinskega gibanja izvedli teroristični napad na Izrael, pobili 1200 ljudi in zajeli okrog 250 talcev. Izraelski odgovor je medtem doslej zahteval že več kot 29.000 palestinskih življenj.

Varnostni svet ZN bo sedaj nadaljeval posvetovanja in pogajanja o ameriškem osnutku resolucije, ki bodo predvidoma trajala še nekaj časa.

Po navedbah diplomatskih virov se Američanom pri pogajanjih ne mudi. Besedilo njihovega osnutka resolucije sicer jasno izraža frustracije predsednika ZDA Joeja Bidna nad pristopom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, med drugim z zavračanjem izraelske ofenzive na Rafo in prisilnih selitev Palestincev iz Gaze.

