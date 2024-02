NATO / »Zgodovinski dan za naše zavezništvo«

Voditelji pozdravljajo ratifikacijo prošnje Švedske za članstvo v zvezi NATO

Ratifikacijo sta pozdravila tudi švedski premier Ulf Kristersson in generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg

Odločitev madžarskega parlamenta o ratifikaciji članstva Švedske v zvezi NATO je pomemben korak k še močnejšemu zavezništvu, je v odzivu na ponedeljkovo ratifikacijo pristopnega protokola Švedske danes sporočil premier Robert Golob. Potezo Budimpešte so med drugim pozdravili tudi v ZDA, Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji in na Poljskem.

"Včerajšnja odločitev madžarskega parlamenta o ratifikaciji članstva Švedske v zvezi NATO je pomemben korak k še pomembnejšemu in močnejšemu zavezništvu," je davi sporočil premier Golob in dodal, da odločitev močno pozdravlja, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Kasneje so se na ratifikacijo z odobravanjem odzvali tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Ob tem so ocenili, da bo članstvo Švedske okrepilo zavezništvo in varnost zaveznic. "To je pomembno sporočilo v letu, ko obeležujemo 20. obletnico članstva Slovenije v Natu in 75. obletnico zavezništva," so dodali v objavi na omrežju X.

Ratifikacijo sta v ponedeljek že pozdravila švedski premier Ulf Kristersson in generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg. Med drugim so odločitev madžarskega parlamenta pozdravili tudi v ZDA, Nemčiji, Italiji, Veliki Britaniji in na Poljskem, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Washingtonu so izrazili zadovoljstvo, da bo članstvo Švedske dokončno potrjeno. Da pridružitev nordijske države pomeni krepitev evropske in svetovne varnosti, pa je ocenil nemški kancler Olaf Scholz. Po njegovih besedah to pomeni zmago za vse.

"Zgodovinski dan za naše zavezništvo. Švedska, veselimo se, da vas bomo kmalu pozdravili v zvezi NATO," je na omrežju X zapisal britanski premier Rishi Sunak, medtem ko je italijanska premierka Giorgia Meloni sporočila, da to pomeni krepitev Nata za obrambo miru in svobode v Evropi.

Zadovoljstvo so izrazili tudi v Varšavi. "Pridobili smo dragocenega zaveznika na območju Baltskega morja. Skupaj smo močnejši," je sporočil poljski predsednik Andrzej Duda.

Madžarski parlament je v ponedeljek s 188 glasovi za in šestimi proti prepričljivo podprl pristopni protokol Švedske. Da bi ratifikacija pričela veljati, jo mora podpisati še voditelj države. Zatem mora Švedska pri ZDA deponirati dokumente o pristopu, nakar bo na sedežu Nata v Bruslju potekala slovesnost, v okviru katere se bo s simboličnim dvigom zastave kot 32. članica pridružila zvezi.

Švedska je za članstvo v zvezi NATO skupaj s Finsko zaprosila že maja 2022, potem ko je Rusija napadla Ukrajino. Finska je po ratifikaciji njene prošnje v vseh članicah aprila lani postala 31. članica zavezništva, sedaj pa ji bo kmalu sledila še Švedska.

