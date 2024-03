»Tematsko druženje« v Sveti Trojici

O čem se je skrbno izbrana skupina državnih svetnikov 14. februarja letos usklajevala na "tematskem srečanju" v Slovenskih goricah?

Župan Svete Trojice in državni svetnik David Klobasa, nekdanji član skupine Casanova, zdaj Nove Slovenije (desno), s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem in sekretarko Moniko Kirbiš Rojs (na sredini)

Sredi februarja, natančneje 14., se je v Slovenskih goricah zbrala skupina državnih svetnikov; po naših informacijah jih je bilo 23. O srečanju, na katerem sta bila tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič in generalna sekretarka državnega sveta Monika Kirbiš Rojs, ni nobenega formalnega zaznamka – ni ga na koledarju dejavnosti državnega sveta, o njem ni nobenih poročil ali novic, fotografije s srečanja pa je gostitelj, svetnik in župan Svete Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa, po naših informacijah odstranil z družbenih omrežij. Zakaj je bil na srečanje vabljen le del državnih svetnikov, z vodilnima vred? Kakšne vrste srečanje je bilo to – zlasti upoštevajoč informacijo, da se je skupina izbranih svetnikov ravno v Slovenskih goricah uskladila in »preštela« o sprožitvi parlamentarne preiskave, povezane s premierom Robertom Golobom ter z njim povezanima podjetjema Gen-I in Star Solar ter financiranjem stranke Gibanje Svoboda?