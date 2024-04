»ZDA ostajajo zavezane varnosti Izraela«

ZDA namreč kljub temu, da so kritične do izraelskih vojaških operacij v Gazi, ki so zahtevale številne žrtve med civilisti, Izraelu še naprej dobavljajo orožje

ZDA ostajajo zavezane varnosti Izraela in verjamejo, da ima država pravico do samoobrambe, je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller. ZDA namreč kljub temu, da so kritične do izraelskih vojaških operacij v Gazi, ki so zahtevale številne žrtve med civilisti, Izraelu še naprej dobavljajo orožje.

Ameriško zunanje ministrstvo ob pozivih k omejitvam prodaje orožja Izraelu poudarja, da so te dobave dolgoročne narave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA imajo "desetletja dolgo zavezanost varnosti Izraela", je pojasnil Miller na novinarski konferenci v Washingtonu na vprašanje, zakaj so ZDA odobrile nove dobave orožja Izraelu, hkrati pa so kritične do izraelske vojaške operacije v Gazi.

Izrael obkrožajo akterji, ki si prizadevajo za njegovo uničenje, med drugim palestinsko islamistično gibanje Hamas, pa tudi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah in Iran, je dejal Miller po poročanju dpa.

"Verjamemo, da ima Izrael vso pravico, da se brani pred temi nasprotniki," je pojasnil. Zato ZDA vsako leto Izraelu namenijo več milijard dolarjev pomoči.

Vendar pa ta pomoč ni vselej dostopna v enem letu. Izraelska vlada zaprosi za določeno vrsto orožja, ameriška vlada pa nato oceni, ali je to ustrezno, in obvesti kongres o morebitnih dogovorih. Včasih traja več let, da so zahteve dejansko izpolnjene. Takšne zahteve so bile podane pred in po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, je povedal Miller.

"Verjamemo, da ima Izrael vso pravico, da se brani pred temi nasprotniki."



Matthew Miller,

tiskovni predstavnik State Departmenta

Miller je spričo humanitarne katastrofe na območju Gaze, kjer Izrael že pol leta izvaja vojaške operacije, dejal, da so dale ZDA zelo jasno vedeti, da mora Izrael čim bolj zmanjšati število civilnih žrtev in spoštovati mednarodno humanitarno pravo.

Hkrati pa Washington verjame, da ima Izrael pravico do samoobrambe in to je dolgoročna zaveza, ki so jo sprejele ZDA pred 7. oktobrom, in se nadaljuje tudi od 7. oktobra, je zatrdil.

Odnosi med ZDA in Izraelom so se v zadnjih dneh zaostrili, potem ko je Varnostni svet ZN prejšnji teden prvič po začetku vojne pozval k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze in izpustitvi talcev, ki jih je zajel Hamas.

ZDA, ki veljajo za največjo zaveznico Izraela, so se odločile, da ne bodo uporabile svoje pravice veta, kar je omogočilo sprejetje resolucije.

Zaradi humanitarne katastrofe na območju Gaze in velikega števila civilnih žrtev je Izrael deležen mednarodnih kritik, tudi iz ZDA. Washington skrbi tudi načrtovana izraelska ofenziva na Rafo, kamor se je zateklo 1,3 milijona Palestincev iz drugih delov Gaze. Predsednik ZDA Joe Biden je izrazil nasprotovanje operaciji.

Izraelska stran se je na virtualnih posvetovanjih z ameriško stranjo strinjala, da bodo ameriške pomisleke upoštevali na naslednjem pogovoru skupine prihodnji teden, so sporočili v ponedeljek iz Bele hiše.