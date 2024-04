Biden / »Želijo nas potegniti nazaj, sam pa sem odločen, da gremo naprej«

Ameriški predsednik naznanil več ukrepov za boj proti podnebnim spremembam

Ameriški predsednik Joe Biden je na svetovni dan Zemlje podnebno krizo označil za krizo obstoja planeta in ljudi, ki potrebuje takojšnje in jasne ukrepe

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek na svetovni dan Zemlje podnebno krizo označil za krizo obstoja planeta in ljudi, ki potrebuje takojšnje in jasne ukrepe. Sam je naznanil več ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, med njimi sedem milijard dolarjev vlaganj v sončno energijo, poroča ameriška televizija CNN.

"Kot predsednik se uničujočega davka podnebnih sprememb zavedam iz prve roke. Kljub hudim posledicam tako v demokratskih kot republikanskih državah, še vedno obstajajo ljudje, ki zanikajo podnebno krizo. Želijo nas potegniti nazaj, sam pa sem odločen, da gremo naprej," je dejal in naštel poplave, požare, ekstremne vročine in druge pojave, ki jih znanstveniki označujejo za posledice globalnega segrevanja.

Vlada namerava zveznim državam, staroselskim skupnostim, občinam in neprofitnim organizacijam razdeliti denar za razvoj programov sončne energije. V Washingtonu upajo, da bodo te ukrepi poskrbeli za 350 milijonov dolarjev letnega prihranka pri stroških za elektriko.

"Plačevali vam bomo za boj proti podnebnim spremembam, pri čemer se boste učili nameščanja sončnih panelov, boja proti požarom v naravi, obnove močvirij in številnih drugih reči," je mladim, ki se bodo pridružili njegovim t. i. podnebnim korpusom sporočil Biden in razložil, da jim bodo pri tem ob koncu sodelovanja pomagali pri zaposlovanju v zasebnem sektorju.

Biden si je zadal za cilj, da do leta 2030 zaščitijo, ohranijo in obnovijo najmanj 30 odstotkov ameriškega ozemlja in voda. Doslej jim je to uspelo pri 16,6 milijona hektarjih, na Aljaski pa bodo kmalu zaščitili še 5,3 milijona hektarjev, je sporočila Bela hiša.

Kljub več podvigom Bele hiše na področju širitve rabe zelenih tehnologij, ZDA v času Bidnovega mandata sicer dosegajo rekorde v proizvodnji in izvozu nafte. Rekordne prihodke v tem času beležijo tudi ameriški naftni giganti.

