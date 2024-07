Fajon / »Slovenski ministri bomo hodili na neformalna srečanja na Madžarsko«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je še dodala, da se bodo zasedanj udeleževali, če ne bo drugačne skupne odločitve na ravni EU

© Luka Dakskobler

Slovenski ministri se nameravajo udeleževati neformalnih zasedanj v organizaciji madžarskega predsedstva Sveta EU v Budimpešti, je danes v Bruslju za STA povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Tako se namerava tudi sama udeležiti neformalnega zasedanja zunanjih ministrov, predvidenega za konec avgusta.

"V Sloveniji se ministri na podlagi zadnjega pogovora v sredo na vladi strinjamo, da bomo hodili na neformalna srečanja na Madžarsko," je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju povedala Fajon. Dodala je, da se bodo zasedanj udeleževali, če ne bo drugačne skupne odločitve na ravni EU.

Tako se namerava tudi sama konec avgusta v madžarski prestolnici udeležiti neformalnega zasedanja zunanjih ministrov, imenovanega gymnich, pri čemer pa vabila še ni prejela, je pojasnila ministrica.

Več držav članic, pa tudi Evropska komisija, se je sicer odločilo, da bodo zaradi "mirovne misije" madžarskega premierja Viktorja Orbana, v okviru katere je obiskal tudi Moskvo, na neformalna zasedanja v organizaciji madžarskega predsedstva Sveta pošiljale zgolj uradnike.

Pri tem se je omenjala tudi možnost, da bi visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell namesto gymnicha v Budimpešti za konec avgusta sklical formalno zasedanje v Bruslju. Po navedbah virov pri EU Borrell odločitve o tem še ni sprejel.

Fajon je sicer glede Orbanove "mirovne misije" poudarila, da četudi je bila ta dobronamerna, zagotovo madžarski premier ni imel mandata EU.

"Želimo si, da bi čim prej prišlo do pogajanj in končanja vojne pod pogoji Ukrajine. Ampak danes v tej situaciji še nismo. Vsak načrt, ki temelji na Ustanovni listini Združenih narodov, mednarodnem pravu, podpiramo in si bomo v tej smeri prizadevali še naprej," je poudarila.

Obsodila je tudi zadnje ruske napade na civilne cilje in infrastrukturo v Ukrajini, vključno z bolnišnicami.

"Upam, da bomo čim prej videli možnost kakršnihkoli pogajanj, ki bodo seveda temeljila na ozemeljski suverenosti in celovitosti ter na pogojih, ki jih postavlja Ukrajina, zavedajoč se, da je Rusija vendarle agresor, ki krši mednarodno pravo," je še povedala ministrica za zunanje zadeve.

Nadaljnja podpora Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo je ena od osrednjih tem današnjega zasedanja zunanjih ministrov članic unije v Bruslju. Zasedanje poteka v senci t. i. mirovne misije madžarskega premierja Orbana, v okviru katere je v začetku meseca med drugim obiskal Kijev in Moskvo. Tam se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kar je naletelo na številne kritike v Bruslju in prestolnicah drugih držav članic.