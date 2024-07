Pet mrtvih v strelskem napadu v domu za starejše na Hrvaškem

Napadalca so policisti kmalu po incidentu pridržali v bližnjem lokalu

Hrvaški premier Andrej Plenković je na omrežju X zapisal, da bodo Daruvar danes obiskali trije ministri njegove vlade

© X / Twitter

V strelskem napadu v domu za starejše v hrvaškem Daruvarju je danes dopoldan oboroženi moški ubil najmanj pet ljudi, poročajo hrvaški mediji. Napadalca so policisti kmalu po incidentu pridržali v bližnjem lokalu. Uradnih podatkov o žrtvah ali identiteti napadalca pristojni organi še niso podali.

Po neuradnih informacijah je moški vstopil v objekt in s pištolo začel streljati na ljudi. Pri tem jih je ubil pet, med njimi naj bi bila tudi napadalčeva mati.

Še najmanj pet oseb je ranjenih. Ena je v kritičnem stanju, dva ranjenca sta zunaj smrtne nevarnosti, podatkov o ostalih ni. V incidentu so bile domnevno ubite skupno štiri varovanke in ena uslužbenka manjšega zasebnega doma za starejše in nemočne.

Po pričevanjih očividcev je napadalec po streljanju odšel s kraja zločina in se usedel v bližnji lokal, kjer si je naročil pijačo. Tam so ga nato pridržali policisti.

Po neuradnih informacijah časnika Jutarnji list je 51-letni napadalec veteran vojne na Hrvaškem. Lokalni slavonski mediji pišejo, da je osumljenec upokojeni pripadnik vojaške policije.

Policija je zaenkrat sporočila le, da je okoli 10. ure dopoldan prejela prijavo o streljanju, in potrdila, da so prijeli osumljenca.

Hrvaški premier Andrej Plenković je iz Splita izrazil zgroženost nad incidentom. Kot je zapisal na omrežju X, bodo Daruvar oz. bolnišnico v bližnjem Pakracu danes obiskali trije ministri njegove vlade - zdravstveni minister Vili Beroš, notranji minister Davor Božinović in minister za delo Marin Piletić.

Daruvar je manjši kraj v Slavoniji, približno na pol poti med Zagrebom in Osijekom.