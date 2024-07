Iran poziva k prepovedi sodelovanja Izraela na olimpijskih igrah

Izključitev Izraela zahteva tudi Palestina

Iran je danes obsodil "sprejem in zaščito" izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Parizu ter ob tem zahteval, da se jim prepove nastop na igrah zaradi izraelskega ravnanja v vojni v Gazi. Izključitev Izraela s 33. olimpijskih iger zahteva tudi Palestina.

Izraelska delegacije, ki se je v Francijo odpravila v ponedeljek, je v francoski prestolnici močno zaščitena, saj v svetu narašča ogorčenje zaradi visokega števila civilnih žrtev in vse večje humanitarne krize v Gazi.

"Napovedana sprejem in zaščita delegacije apartheidskega terorističnega sionističnega režima dajeta legitimnost morilcem otrok. Zaradi vojne proti nedolžnim ljudem v Gazi si ne zaslužijo biti del pariških olimpijskih iger," je sporočilo iranskega zunanjega ministrstva na omrežju X povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Iransko zunanje ministrstvo je ob tem pozvalo organizatorje, naj Izraelu prepove nastop na igrah, ki se bodo z uvodno slovesnostjo uradno začele v petek.

Iran Izraela ne priznava in prepoveduje vse stike med iranskimi in izraelskimi športniki. Avgusta lani so denimo iranske oblasti dvigovalcu uteži Mostafi Rajaeiju dosodile dosmrtno prepoved tekmovanja, po tem ko se je na dogodku na Poljskem rokoval z izraelskim tekmovalcem, so, kot piše AFP, takrat poročali državni mediji.

K takojšnji izključitvi Izraela z iger je pozval tudi palestinski olimpijski komite, ki je sinoči na družbenih omrežjih objavil pismo. Tega je poslal predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasu Bachu. V njem je obtožil Izrael "sistematičnih in stalnih kršitev olimpijske listine", ki jih izvajajo izraelske športne organizacije in njihovi člani, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Palestinski olimpijski komite je zapisal, da Izrael krši olimpijsko premirje z bombardiranjem ciljev v Gazi in da je od začetka spopadov oktobra lani umrlo 400 palestinskih športnikov.

Pismo je zveza naslovila tudi na Mednarodno nogometno zveza (Fifa) in njenega predsednika Giannija Infantina, saj na olimpijskem nogometnem turnirju nastopa tudi izraelsko moštvo.

Bach je sicer nedavno dejal, da udeležba Izraela na igrah v Parizu ni ogrožena, francoske oblasti pa so sporočile, da bo izraelska delegacija ves čas varovana.

Spopadi med Izraelom in Hamasom, ki upravlja območje Gaze, so izbruhnili 7. oktobra, potem ko so Hamasovi borci izvedli najhujši napad v zgodovini Izraela in ubili 1200 ljudi. Izrael se je odzval z bombardiranjem in kopensko ofenzivo, pri čemer je večino Gaze uničil, do danes pa je bilo ubitih več kot 39.000 ljudi.

