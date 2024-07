Novinarji proti skrajni desnici

Nemški novinarji bojkotirajo AfD, vlada je prepovedala skrajno desno revijo

Shod proti skrajni desnici v Nemčiji, Berlin, februar 2024

© Profimedia

V Nemčiji se z več strani stopnjuje pritisk na stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) in druge organizacije s skrajno desnega pola, kot je revija Compact, za katero se je oblast odločila, da jo prepove. Kljub temu pa javnomnenjske ankete AfD napovedujejo odlične izide na deželnih volitvah.

Prejšnji teden je Nemško novinarsko društvo (DJV) sporočilo, da bodo njegovi člani v prihodnje bojkotirali skrajno desne politične stranke, med njimi tudi AfD, ki se ji trenutno nasmiha zmaga na prihajajočih deželnih volitvah. V društvu verjamejo, da je stranka AfD nevarna za svobodo medijev, saj spodbuja teorije zarote o lažnivem medijskem establišmentu, novinarjem, ki so bili označeni za »preveč kritične«, je vstop na svoje prireditve prepovedala, odpraviti hoče javno financiranje vseh medijev, ki so do nje kritični. »AfD in druge radikalne, skrajne in zarotniške ideološke sile spodbujajo družbeno ozračje, v katerem so napadi na novinarje zaradi sovraštva, spodbujanja nestrpnosti in zlobe postali nekaj vsakdanjega,« so v društvu zapisali v izjavi za javnost.

V prihodnje se člani društva ne bodo udeleževali prireditev, na katerih bo nastopila AfD, z njenimi predstavniki tudi ne bodo imeli sestankov. Obljubili so pomoč vsem članom društva, ki bi prišli v spor s skrajnimi strankami. Ta odločitev je bila sprejeta tudi v kontekstu deželnih volitev, ki bodo septembra. Vse tri dežele, v katerih bodo volitve potekale, so v vzhodni Nemčiji, kjer je AfD najmočnejša.

Prvega septembra bodo volitve na Saškem in v Turingiji, 22. pa v Brandenburgu. V vseh treh deželah je glede na javnomnenjske raziskave v vodstvu AfD, obeta se ji okoli 30 odstotkov glasov.

Prav tako prejšnji teden pa je nemško notranje ministrstvo prepovedalo izhajanje revije Compact v tiskani in digitalni obliki. Compact izhaja kot tiskana revija enkrat na mesec in ima naklado 40 tisoč izvodov, objavlja pa tudi na družbenih omrežjih, na omrežju YouTube ima 350 tisoč naročnikov. Vodi jo Jürgen Elsässer, znan skrajni desničar. Compact trdno podpira AfD, na splošno je znan po širjenju sovraštva do migrantov, Judov, podpira Putina v Rusiji in Trumpa v ZDA. Nemška policija je opravila tudi nekaj racij, katerih namen je bil zaseg premoženja in dokaznega gradiva na lokacijah, povezanih z medijem.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je ob novici dejala, da »je revija glasnik desničarske ekstremistične scene, ki spodbuja nepopisno sovraštvo do Judov, do ljudi iz priseljenskih skupnosti in do naše parlamentarne demokracije. Naša prepoved je hud udarec desničarski ekstremistični sceni. Kaže, da ukrepamo tudi proti intelektualnim požigalcem, ki spodbujajo sovraštvo in nasilje do beguncev in migrantov ter si prizadevajo zrušiti našo demokratično državo.«

Vprašanje, ki postaja vedno bolj upravičeno, je, ali se bo Nemčija odločila dejavno omejiti tudi samo AfD, do zdaj je to storila le s skupinami in mediji, ki so AfD blizu. Pred pol leta je na primer nemško ustavno sodišče prepovedalo javno financiranje skrajno desne stranke Domovina, za katero je že leta 2017 ugotovilo, da je sovražna do nemške ustave in demokratične ureditve. Urad za varstvo ustave, nemška notranja obveščevalna agencija, je leta 2021 AfD prav tako označil za skrajno desno in s tem omogočil, da jo nemške oblasti nadzirajo, dalj od tega pa niso šli.