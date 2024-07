Izraelska vojska naj bi v Bejrutu ubila visokega poveljnika libanonskega gibanja Hezbolah

Izrael je Fuada Šukra obtožil odgovornosti za napad, v katerem je umrlo 12 otrok

V napadu v libanonski prestolnici Bejrut naj bi bil v torek zvečer po navedbah izraelskih sil ubit Fuad Šukr, eden najvišjih poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Izrael ga je obtožil odgovornosti za napad na zasedeni Golanski planoti konec tedna, v katerem je umrlo 12 otrok. Libanonski viri njegove smrti niso potrdili.

Izraelska vojska je ponoči sporočila, da je "z natančno usmerjenim zračnim napadom" na štab gibanja Hezbolah v libanonski prestolnici Bejrut ubila Fuada Šukra, enega najpomembnejših Hezbolahovih poveljnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Varnostni viri v Bejrutu po navedbah britanskega BBC sicer trdijo, da Šukra v času napada ni bilo v stavbi, ki so jo zadele izraelske sile. Gibanje Hezbolah še ni podalo uradne izjave, vir blizu Hezbolaha pa je za AFP potrdil, da je bil Šukr tarča napada, vendar naj bi napad preživel.

Šukr, vojaški svetovalec vodje libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, je v zadnjem času vodil vojaške operacije Hezbolaha v južnem Libanonu.

Ministrstvo za finance ZDA je za informacije o njem ponujalo nagrado v višini pet milijonov ameriških dolarjev, ker naj bi odigral ključno vlogo pri bombnem napadu na vojašnici v Bejrutu leta 1983, v katerem je umrlo skoraj 300 ameriških in francoskih vojakov.

V izraelskem napadu na Hezbolahov štab v južnem delu libanonske prestolnice, po katerem se je zrušila sosednja večnadstropna stanovanjska stavba, so bile v torek sicer ubite tri osebe, od tega dva otroka, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Še najmanj 74 ljudi je ranjenih.

Libanonski premier Nadžib Mikati je že v torek dejal, da je šlo za kaznivo dejanje v "nizu agresivnih operacij, v katerih so bili ubiti civilisti, kar je jasna in izrecna kršitev mednarodnega prava". Tudi v Teheranu in Moskvi so izraelski napad na Bejrut označili za očitno kršitev mednarodnega prava.

Izrael naj bi sicer o napadu predhodno obvestil tudi Washington, kjer so v torek izrazili skrb zaradi možnosti morebitnega izbruha vsesplošnih spopadov med Izraelom in Hezbolahom. To želijo preprečiti tudi Združeni narodi, ki so v torek vzpostavili stik z oblastmi v obeh državah.

6HD-ReNpLjY

_bWTMZkdM68