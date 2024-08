Recikliranje in iskanje alternativ potrošništvu

Plastika je osrednja tema 10. festivala Reciklart, ki se bo odvijal na Metelkovi

Na Trgu brez zgodovinskega spomina pred Galerijo Alkatraz v AKC Metelkova mesto se danes začenja 10. Reciklart festival. Vsebinsko se bo letos posvečal vprašanjem plastike in sorodnim temam. Ponudil bo približno 30 dogodkov - delavnic, koncertov, predstav, predavanj, ponovno so pripravili tudi tematsko razstavo z naslovom Recollections.

Kot so zapisali organizatorji, je letošnji festival poseben, saj obeležuje že 10. obletnico delovanja. Dodali so, da se je v desetih letih veliko spremenilo, da pa jih še vedno žene želja po ustvarjanju, recikliranju, iskanju alternativ potrošništvu.

Tematska razstava ob 10. festivalu Reciklart je posvečena prav obletnici, za povrh pa se še, kot so zapisali v galeriji, posipa s plastiko, kar je tudi osrednja tema letošnje edicije festivala. Podstat vseh predstavljenih del torej vsaj diši po plastiki, če delo že ni v celoti plastično.

Na razstavi bodo svoja dela predstavile Nina Pernat, Doroteja Erhatič in Katarina Kolenc. Nina Pernat poskuša plastiki ponovno vrniti njen mali trenutek slave v reciklaži spominov ter v poplavi vizualnega balasta najti oprimek in trenutke, ki obstanejo dlje.

Doroteja Erhatič v svoji praksi izvira iz osebne ekologije, kjer v procesu ustvarjanja poskuša vse materiale dobiti iz druge roke, jih ponovno uporabiti in jih reciklirati tudi kot umetniško delo ali pa kar idejo samo. Njeno delo navdihuje efemerno in začasno, izkušnje, ki jih prinaša s seboj, integrira z materiali, ki jih najde v prostoru, in išče nov občutek zakoreninjenosti, prilagodljivosti spremembam.

Katarina Kolenc pa v svojem projektu raziskuje pojav plastičnih napihljivih predmetov, ki jih ljudje nosimo na plažo, jih uporabljamo za zabavo in jih dojemamo kot nekaj pozitivnega. Na drugi strani pa čez čas postanejo še ena težko razgradljiva plastična smet, ki duši in uničuje planet ter ogroža vsa živa bitja na Zemlji. Njena postavitev z naslovom Vročinski val (drugi del) nadaljuje njen istoimenski projekt, ki govori o mainstream turizmu preživljanja časa na plaži kot odraz potrošniške družbe.

Poleg tega bodo danes odprli še skupinsko razstavo Desetka - festivalske grafike, na kateri bodo razstavljali Nevena Aleksovski, Ivana Bajec, Doroteja Erhatič, Petja Kolenko, Henrik Ollson, Miha Perne, Uroš Weinberger in Leon Zuodar, ter razstavo Hipersimbolika Argentinca Daniela Lebra v Nočni izložbi Pešak.

Vse dni festivala bo med 16. in 22. uro delovala tudi izmenjevalnica stvari Prnes in udnes!, sicer pa bodo popoldnevi kot običajno namenjeni zlasti delavnicam, večeri pa performativnim ter glasbenim dogodkom.

Umetniški festival recikliranja in DIY (do it yourself oz. naredi sam) kulture se bo sklenil 10. avgusta. Organizirata ga KUD Mreža in Društvo Matafir.