Izraelska vojska v Gazi našla trupla šestih talcev

Gre za šest moških, starih med 35 in 80 let, ki so jih že pred tem razglasili za mrtve

Izraelska vojska je danes sporočila, da je v Han Junisu našla trupla šestih talcev, o čemer so že obvestili svojce. Gre za šest moških, starih med 35 in 80 let, ki so jih že pred tem razglasili za mrtve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na ocene izraelskih oblasti ostaja v Gazi še 109 talcev, številni od njih verjetno niso več živi.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas in druge oborožene skupine so 7. oktobra lani iz Izraela v Gazo odvedle skupno 253 ljudi. Nekatere od njih so izpustili z izmenjavo zapornikov, nekaj talcev pa je uspela rešiti izraelska vojska.

V regiji se trenutno mudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki si prizadeva doseči dogovor o prekinitvi ognja v vojni v Gazi in izpustitvi ugrabljenih in je danes iz Izraela pripotoval v Egipt.

Izrael je sprejel najnovejši premostitveni predlog za prekinitev ognja, je v ponedeljek na novinarski konferenci povedal Blinken. Na potezi je sedaj Hamas, ki pa je doslej izražal nasprotovanje zadnjemu predlogu, ostajajo namreč zavezani trifaznemu načrtu, ki ga je konec maja predstavil ameriški predsednik Joe Biden.