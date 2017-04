Območje evra je časovna bomba

Izstopu Velike Britanije iz EU utegne slediti razpad območja z evrom, piše publicist F. William Enghdal

Odločitev večine Britancev na lanskem referendumu za izstop Velike Britanije iz EU, je bila več kot običajna odločitev ljudi. Kampanjo za izstop je propagirala in financirala večina vplivnih bank iz finančnega središča London City, pa tudi kraljeva palača. Veliko bolj verjetno je, da je odločitev Britancev za izstop iz EU začetek konca skupne evropske valute evro, kot začetek konca Velike Britanije, piše publicist F. William Engdahl.

Od izbruha finančne krize so v Bruslju in prestolnicah držav z evrom naredili malo, da bi stabilizirali največje banke. Celo najbolj ugledne velebanke, kot je Deutsche Bank, se soočajo s težavami. Najstarejša banka na svetu italijanska Monte Paschi di Siena je na državni pomoči, kar je samo vrh ledene gore dolgov italijanskih bank. Te imajo za 360 milijard evrov posojil, za katera ne morejo pričakovati, da jih bodo dobile poplačane, oziroma tako imenovanih slabih posojil, kar je 20 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) Italije in enkrat več kot pred petimi leti.

Italija je četrto največje gospodarstvo v EU, ker je njeno gospodarstvo v težavah, se znesek slabih posojil povečuje. Zadolženost italijanske države znaša 135 odstotkov BDP, kar je skoraj toliko, kot znaša zadolženost Grčije. Po ciprski krizi je EU predvsem na zahtevo Nemčije leta 2013 sprejela zakon, po katerem morajo delničarji in največji varčevalci reševati zavožene banke. V Italiji so delničarji bank večinoma državljani, ki imajo tako naloženih 200 milijard evrov, ker jim je bilo rečeno, da so banke varna naložba. Zdaj to ne velja več.

Velik problem je, ker so bila gospodarstva držav v območju evra prisiljena z napačnim zdravilom zdraviti posledice finančne in gospodarske krize iz leta 2008. Evrska kriza je bila napačno predstavljena kot posledica prevelike porabe države in previsokih stroškov dela. Tako so države z evrom, spet na zahtevo Nemčije, v krizah, kot je grška, bile prisiljene izvajati stroge varčevalne ukrepe z zniževanjem pokojnin in plač. Rezultat te politike je poglobitev recesije in dvig brezposelnosti ter povečanje zneska slabih posojil bank. Od leta 2008 do 2015 se je grški BDP znižal za več kot 26 odstotkov, španski skoraj za 6 odstotkov, portugalski za 7 odstotkov in italijanski za 10 odstotkov.

Varčevanje nikoli ni rešitev za reševanje gospodarske krize države. V državah z evrom je brez zaposlitve 19 milijonov ljudi, od tega v Grčiji, Italiji, na Portugalskem in v Španiji kar 11 milijonov. V Franciji in Italiji stopnja brezposelnosti znaša 13 odstotkov, v Španiji 20 odstotkov in v Grčiji 25 odstotkov. Tako visoka je osem let po izbruhu finančne krize, kar pomeni, da v evroobmočju ni okrevanja. Evropska centralna banka (ECB), banka evra, od leta 2009 skuša z nenavadnimi ukrepi stabilizirati banke. S tem je reševanje krize le preložila.

Ker kupuje obveznice, s katerimi se zadolžujejo države, pa tudi podjetja in druge vrednostne papirje, znaša bilanca ECB 1500 milijard evrov. ECB temeljno obrestno mero od junija 2014 ohranja na negativni stopnji okrog 0,4 odstotka. Nekateri so volivce že začeli prepričevati, da je čas za prehod v družbo brez gotovine, kar je Švedska, ki sicer ni članica območja z evrom, v veliki meri že naredila. Razlog za to je v tem, da v družbi brez gotovine ljudje iz bank ne morejo dvigniti denarja, ko jim te začnejo za vloge zaračunavati, namesto, da bi jim dale obresti.

Negativne obrestne mere, ki jih je določila ECB, so milo rečeno znak obupa. Mnoge zavarovalnice imajo zaradi tega težave, ker jim ne bo uspelo zagotoviti donosa zavarovancem, če se obrestne mere ne bodo vrnile na normalno raven. Toda na drugi strani bi banke v Grčiji in Italiji, pa tudi v Franciji in celo Nemčiji zašle v hudo dolžniško krizo, če bi ECB končala s sedanjo politiko odkupovanja vrednostnih papirjev in dvignila obrestno mero.

Območje evra je tako časovna bomba, ki bo eksplodirala ob najmanjšem šoku ali krizi. To se lahko zgodi čez dve leti, ko bo Velika Britanija zaključevala izstop iz EU. Prav tako gre opozoriti, da je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa dala vedeti, da je proti evru pripravljena sprožiti valutno vojno. Januarja je Trumpov svetovalec ekonomist Peter Navarro obtožil Nemčijo, da uporablja »močno podcenjen evro« za izkoriščanje ZDA in svojih partnerjev. Nemčijo kot največje evropsko gospodarstvo je obtožil, da je »manipulatorka valut«.

Velika Britanija, ki ima v finančnem središču London City velike denarne vire, se lahko potem, ko bo izstopila iz EU, pridruži ZDA v valutni vojni proti evru. To bi imelo hude posledice za gospodarstva držav z evrom. Britanski funt je za ameriškim dolarjev in evrom tretja najmočnejša valuta. Ob uničenju evra lahko funt postane velik zmagovalec valutne vojne. Britanska premierka Theresa May se z Donaldom Trumpom že pogovarja o sklenitvi trgovinskega sporazuma med Veliko Britanijo in ZDA, nekateri vplivni krogi v Veliki Britaniji razmišljajo, da bi ZDA povabili, da postanejo pridružena članica Commonwealtha. Za ZDA in banke v finančnem središču Wall Street v New Yorku je odstranitev konkurenčne valute zelo vabljiva ideja, z izstopom Velike Britanije in EU ta ideja lahko postane realnost.