Nedelo osvobaja

"Pri našem ustvarjanju provokacija nikoli ni cilj. Če bi bil to namen, bi vse skupaj izpadlo sila nepristno," so za Mladina Intervju 2017 povedali Matter

© Uroš Abram

V posebni Mladinini izdaji Intervju 2017 nam člani rap skupine Matter razkrijejo bistvo svojega nekonvencionalnega ustvarjanja. Pojasnijo nam, zakaj je dešifriranje pomenov njihovih besedil nesmiselno početje in zakaj se moramo ob poslušanju njihove glasbe prepustiti predvsem goli čutni izkušnji. Ko govorijo o svojem delu, vzpostavljajo zanimiv kontrast med (kvazi)filozofskimi mislimi in zabavnimi zgodbami, med banalnim humorjem in resnostjo, med pomenskostjo in absurdom - podobno nasprotje je mogoče zaznati tudi v njihovi glasbi.

Razkrijejo nam tudi svojo bogato zgodovino in nam zaupajo zgodbe o priložnostnih poslih, s katerimi so si služili žepnino, preden jim je izjemen odziv javnosti omogočil, da so se popolnoma posvetili glasbi. Ponudijo nam tudi prvi vpogled v vzporedno distopično vesolje, ki ga bodo prikazovali v svojem prvem celovečernem filmu.

"Naše delo, če mu lahko tako pravimo, je popolnoma apolitično in antiaktivistično."

