Begunci kot heroji

Matjaž Tančič predstavlja fotografski projekt, ki je nastal kot odziv na zaostrovanje begunske krize v Sredozemlju

Matjaž Tančič, ki zadnja leta živi in ustvarja med Ljubljano in Pekingom, bo v ljubljanski Galeriji Fotografija predstavil fotografski projekt Heroji, ki je nastal med njegovim bivanjem v umetniški rezidenci na Samosu. Grški otok je ena izmed glavnih poti v Evropo za begunce in migrante iz Sirije, Bližnjega vzhoda in Afrike, ponaša pa se tudi z dolgo zgodovinsko in umetniško tradicijo in kulturo. Razstava, ki jo bodo odprli danes, 18. septembra ob 20.00, bo po Ljubljani potovala še v New York, Berlin in Šanghaj.

Tančič je navdih črpal iz pripovednih in umetniških del antične Grčije, pri čemer se je namesto dokumentarnega odločil za bolj osebni pristop. To mu je omogočilo, ne le, da se je na usode resničnih ljudi osredotočil na edinstven način, temveč mu je uspelo svoje portretirance prikazati v povsem novi perspektivi. Povezava z mitološkimi junaki je sledila iz dejstva, da so migranti in begunci z otoka potovali po istih morskih poteh in bili izpostavljeni nevarnostim kot junaki iz grške mitologije. Vzporednice lahko potegnemo tudi z dolgo potjo čez nepredvidljivo morje v iskanju boljše prihodnosti, za katero so morali, kot njihovi mitološki predhodniki, imeti dovolj poguma in moči. Med svojim bivanjem je Tančič, poleg fotografiranja migrantov, beguncev in humanitarnih delavcev, zbral tudi njihove zgodbe.

Serija fotografij ne izpostavi ubogih ljudi brez imen, temveč določene posameznike z določenimi zgodbami, upi in načrti, ki so storili že dovolj, da jih lahko štejemo za junake našega časa. Z drugimi besedami, projekt osvetli tiste - migrante, begunce in prostovoljce, ki bi drugače ostali le številke. Izčiščene fotografske kompozicije in vzdušje podob še močneje poudarijo njihov junaški značaj, hkrati pa ustvarjajo vizualen dialog s podobami mitoloških junakov.

Projekt je svojo jasno metodološko artikulacijo dosegel z eksperimentalnim pristopom do uporabe različnih materialov, tehnik in delovnih postopkov. Končne fotografije so bile natisnjene na rešilne jopiče in delčke gumijastih čolnov, ki jih je fotograf našel na odročnih plažah na otoku. Ti konkretni predmeti, ki so jih begunci in migranti uporabili na svoji poti, zdaj služijo kot umetniški medij, z namenom, da jih predstavi kot junake. Banalni predmeti za enkratno uporabo so paradoksalno postali artefakti, ki bodo obdržali in ohranili njihove zgodbe za prihodnost. Tako kot so nekoč antični kiparji s klesanjem ohranili ljudi in zgodbe iz preteklosti nesmrtne, tako je strokovnjak za staro fotografsko tehniko, imenovano slani tisk, spomin na portretirance ohranil v tisku.

Matjaž Tančič (1982) živi in ustvarja med Ljubljano in Pekingom. Svojo pot je začel kot fotoreporter Mladine, diplomirala pa je na London College of Fashion. Sodeloval je že na 60 skupinskih in samostojnih razstavah, njegove fotografije pa so bile objavljene v revijah Der Spiegel, Fast Company, Geo, National Geographic publications, L Officiele magazine, Vogue, Playboy, Elle, Tatler, Marrie Claire … Je tudi zmagovalec World Photography Organisation 2013 za najboljšo 3D fotografijo.

