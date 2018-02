Slovenci prisegamo na Luko Dončiča in Jana Plestenjaka

V raziskavi QUDAL, ki jo je izvedla švicarska raziskovalna hiša ICERTIAS, so ugotovili, da povprečen Slovenec ceni kakovost znamke Samsung, najraje posluša Jana Plestenjaka in občuduje Luko Dončiča.

Podjetje Icertias je na podlagi spletnih anket spet izvedlo raziskavo Qudal. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja, kaj bi kupovali, katere znamke se jim zdijo najbolj kakovostne, katere športnice, športnike in športne klube gledajo in katere glasbenike in glasbenice poslušajo. Anketa je bila izvedena že leta 2014, kjer jo je izpolnilo 1200 slovenskih prebivalcev, starejših od 15 let, ugotovili pa so da se visoko ceni znamka Apple, poslušajo The Rolling Stones in Modrijani ter gleda FC Barcelona, najljubša športnica pa je Tina Maze. Leta 2016 so spletno anketo ponovili ter izvedeli, da je znamka Samsung prehitela Appla, še vedno bi se gledalo FC Barcelono, najljubši športnici Tini Maze, bi se pridružil še Peter Prevc. Letos, v na zadnje izvedeni raziskavi, je smučarja prehitel košarkaš Real Madrida in slovenski reprezentant, Luka Dončič.

Po mnenju anketirancev, najbolj priljubljen športnik v Sloveniji, košarkaš Luka Dončič

© Vid Ponikvar/ Sportida

Spremenil se je tudi okus za glasbo. V trenutni raziskavi se je največ ljudi odločilo za Seleno Gomez in Green Day, Jan Plestenjak pa je bil zmagovalec v svoji kategoriji. Leta 2016 je stanje bilo malce drugačno, največ ljudi se je namreč odločilo za Adele in U2, med domačimi izvajalci pa si je Jan Plestenjak delil zmago s slovensko skupino, Siddharta. Leta 2014 so se prebivalci odločili za The Rolling Stones in Modrijane.

Kot so pokazali rezultati raziskave, je za anketirance najbolj priljubljen športnik Luka Dončič, največkrat pa radi pogledajo tekme NK Maribora.

Med proizvajalci bele tehnike in gospodinjskih aparatov, še vedno po mnenju anketirancev zaseda prvo mesto podjetje Gorenje, največ zaupanja vredna med trgovinami je trgovska veriga Mercator, med letalskimi ponudniki je prvo mesto zasedla letalska družba Adria Airways, A1 pa prvo mesto med mobilnimi operaterji. V raziskavi leta 2016 je korejski Samsung prehitel ameriški Apple in tudi letos ostaja najbolj priljubljena znamka telefona.

Po mnenju anketirancev, najbolj priljubljen glasbenik v Sloveniji, Jan Plestenjak

© Uroš Abram

V zadnjih letih so si zlato medaljo prislužila večja podjetja kot so Nestle, Mercedes, Unilever, Vodafone, Danone, Bosch in Lactalis. Podjetij z zlato medaljo pa ne manjka niti v Sloveniji. Eni izmed teh so: Ljubljanske mlekarne, Kompas, Medex, Mercator, Zavarovalnica Triglav in Velux.

Organizacija ICERTIAS je zasebna organizacija, ki opravlja mednarodne tržne raziskave in podeljuje certifikate. Nagrajuje najboljša podjetja, izdelke in storitve, potrošnikom pa javno predstavi, katera podjetja ponujajo največ kakovosti. Trenutno je organizacija prisotna v več kot 40 državah na petih celinah. Sedež ima v Zürichu v Švici.