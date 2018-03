Kaj nam prinaša razvoj umetne inteligence?

Je tehnologija upanje ali prekletstvo? O tem bodo na okrogli mizi v petek, 9. marca, ob 18. uri v Pritličju spregovorili umetnica, znanstvenik in filozof.

O tematiki knjige Terryja Eagletona Upanje brez optimizma bodo v petek ob 18. uri v Pritličju naokrogli mizi z naslovom Tehnologija: upanje ali prekletstvo? spregovorili umetnica Urška Sršen, (so)ustanoviteljica podjetja Bellabeat, ki jo je Forbes uvrstil med 30 mladih Evropejcev, ki spreminjajo svet, filozof Filip Dobranić, ki je s kolektivom Danes je nov dan ustvaril projekt Parlameter, orodje, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dela v Državnem zboru, in strokovnjak za umetno inteligenco dr. Marko Grobelnik iz Inštituta Jožef Štefan, slovenskega javnega raziskovalnega zavoda, ki ustvarja in širi naravoslovno in tehniško znanje in sodi med najboljše ustanove na svetu, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Pogovor bo povezoval novinar in urednik spletne Mladine Izak Košir.

Knjiga Upanje brez optimizma Terryja Eagletona razgrajuje in analizira koncept upanja in se sprašuje, kaj nam prinaša razvoj umetne inteligence.

Eagletonova stvaritev Upanje brez optimizma (Hope Without Optimism) razgrajuje in analizira koncept upanja in se sprašuje, kaj nam prinaša razvoj umetne inteligence. Med drugim natančno obravnava Ernesta Blocha, Tomaža Akvinskega, Karla Marxa in Sorena Kierkegaarda in z njihovo pomočjo na novo osvetli vero in politično ideologijo, problem zla, vlogo jezika in pomen preteklosti.

Terry Eagleton je prejšnji teden obiskal tudi Ljubljano, in sicer v okviru literarnega festivala Fabula. Eagleton velja za enega od najbolj (pri)znanih filozofov, ukvarja pa se tudi z literarno teorijo, potrošniško družbo, religijo, kulturnimi študijami in marksizmom. Med njegova prepoznavnejša dela sodijo tudi Sveti teror, Smisel življenja, Marksizem in literarna kritika in Zakaj je imel Marx prav.