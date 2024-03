Krivoverci / Mučenje, sežigi na grmadah in opravičila

Nova posebna številka Mladine je že na voljo pri prodajalcih časopisov

Zgodovina katoliške cerkve je tudi zgodovina preganjanja odpadnikov: Katari, Jan Hus, Ivana Orleanska, Nikolaj Kopernik, Martin Luter, Primož Trubar, Giordano Bruno, Galileo Galilej, Charles Darwin, valdežani, komunisti, Leonardo Boff … Nekatere so zgolj mučili, druge sežgali na grmadi, nekaterim pa so se celo opravičili. Več v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v seriji ZGODOVINA. Tokratna tema so KRIVOVERCI.

Posebno številko lahko kupite pri prodajalcih časopisov ali jo naročite v naši spletni trgovini >>