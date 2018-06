Kaj ponuja Marjan Šarec?

Objavljamo javno pismo Marjana Šarca o programskih izhodiščih za koalicijo prihodnosti

Premišljeno sejanje v sedanjosti prinaša bogato žetev v prihodnosti. Stranke podpisnice programskih izhodišč za koalicijo prihodnosti, koalicijo za normalno in razvojno usmerjeno Slovenijo, povezujejo spodaj navedena skupna izhodišča.

1. Za skupno dobro nam gre, za medgeneracijsko sožitje.

2. Močno, odprto in inovativno gospodarstvo je temelj socialne države.

3. Z digitalizacijo do razvojne družbe prihodnosti.

4. Za stabilne javne finance in znižan javni dolg.

5. Zunanja politika z jasno proevropsko usmerjenostjo.

6. Ustrezno financirana varnost je temeljna dobrina in vrednota .

7. Javna uprava, ki služi potrebam ljudi.

8. Dejanska vladavina prava in enakost pred zakonom.

9. Javno zdravstvo, ki je dobro upravljano in ustrezno financirano. Zdravstvo, dostopno vsem, z znatno skrajšanimi čakalnimi dobami.

10. Javno šolstvo, usmerjeno v izzive informacijske družbe.

11. Raziskave in razvoj so eden od temeljev družbe uspešnih.

12. Naša naravna bogastva so bogastva za naše otroke.

13. Skrb za prihodnost mladih je soodvisna tudi od skrbi za upokojence.

14. Zavedanje potrebe po boljšem upravljanju države z reformo političnega in volilnega sistema.

Združeni pod temi programskimi točkami se zavedamo tudi svojih programskih razlik.

Iskanje kompromisov je osnova vsakega sodelovanja in sobivanja. Vrednote, ki nas povezujejo, bodo premagale razlike v programskih podrobnostih. Temeljna vrednota, skupna nam vsem, normalna, razvojna in uspešna Slovenija v informacijski dobi, znatno presega manjše programske razlike.

Koalicija za prihodnost se tudi zavezuje, da bo usmerjena v odpravljanje slabih praks v slovenski politiki. Raziskala in razčistila bo odprte dileme financiranja političnih strank, bodisi iz tujine bodisi iz gospodarskih družb, povezanih s tujino. Odločno zavračamo politično kulturo, ki temelji na ustrahovanju, širjenju polresnic in lažnih novic. Politična kultura prihodnosti je kultura strpnega pogovarjanja in dogovarjanja ter iskanja najširših mogočih skupnih imenovalcev. Politika, ki je v službi ljudi in za ljudi.