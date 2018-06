Pričakujemo, da v novi vladi ne bo prostora za politike sovraštva

Ne glede na sestavo prihodnje vlade bo koalicija Brez strahu nadaljevala s svojim delom med ljudmi, na delovnih mestih in v organizacijah

© Brez strahu / Facebook

Teden po demonstracijah “Brez strahu. Proti politiki sovraštva.” so za nami volitve, pred nami pa obdobje sestavljanja vlade. Udeleženke_ci protestov želimo ponoviti ključno sporočilo in zahteve demonstracij.

Z množično udeležbo in podporo smo skupaj izrekli glasen NE politiki sovraštva, sporočilo pa je močno zaodmevalo po javnem prostoru. Vsesplošno zavračanje takšne politike se je pokazalo tudi v volilnih rezultatih, saj je v nedeljo velika večina ljudi glasovala za zmernejše stranke, mnoge pa so predvolilne kampanje tako odbile od politike, da so se glasovanja vzdržali.

Kljub temu nas zgolj predvolilno opozarjanje na politične ekscese ne bo premaknilo bližje enakopravni in odprti družbi, kakršne si želimo. Naše zahteve ostajajo enake. Zahtevamo:

- neavtoritarno politiko in nesovražno javno razpravo,

- vključujočo, solidarno in sočutno družbo, ki nas ne prešteva in ne deli,

- spoštovanje pravic žensk, vključno z nedotakljivostjo pravice do splava,

- konec sodelovanja v vojnah in aktivno prizadevanje za mir,

- sanacijo in trajno zaščito okolja,

- konec kriminalizacije migracij in odstranitev žice.

V času po volitvah bomo zato spremljali sestavljanje vladne koalicije. Pričakujemo, da v njej ne bo prostora za politike sovraštva.

Ne glede na sestavo prihodnje vlade bo koalicija »Brez strahu« nadaljevala s svojim delom med ljudmi, na delovnih mestih in v organizacijah. Brez strahu. Proti politiki sovraštva. Si zraven?