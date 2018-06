Zgodovinsko srečanje Trumpa in Kim Džong Una

"Svet bo videl veliko spremembo," je dejal severnokorejski voditelj Kim Džong Un

Kim Džong Un in Donald Trump po kratkem zasebnem pogovoru

© BBC/YouTube

Predsednik ZDA Donald J. Trump in Kim Džong Un predsednik Severne Koreje sta zgodovinsko srečanje, ki je potekalo v luksuznem hotelu Capella na otoku Sentosa, začela z rokovanjem in poziranjem fotografom pred zastavami ZDA in Severne Koreje. Nato sta imela pogovor na štiri oči, ki je trajal 41 minut, kasneje pa so se jima pridružili še člani delegacij.

Voditelja sta podpisala skupno izjavo, ki jo je Trump označil za "precej celovit" in "zelo pomemben" dokument. V njem sta se zavzela za vzpostavitev "novih odnosov" med ZDA in Demokratično ljudsko republiko Korejo, kot je uradni naziv Severne Koreje. Trump je v dokumentu obljubil "varnostna zagotovila" Severni Koreji, Kim pa je potrdil zavezo k celoviti denuklearizaciji Korejskega polotoka.

Na vprašanje, ali se bo Severna Koreja odpovedala jedrskemu orožju, je Trump odgovoril: "Ta proces bomo začeli zelo kmalu."

"Svet bo videl veliko spremembo," pa je dejal severnokorejski voditelj. "Odločili smo se, da pustimo preteklost za seboj," je pristavil.

Trump je še dejal, da je "absolutno" pripravljen povabiti Kima v Belo hišo. "Še se bova srečala. Še velikokrat se bova srečala," je dodal po podpisu skupne izjave s Kimom.

"Odločili smo se, da pustimo preteklost za seboj."

(Kim Džong Un)

Ko sta se rokovala ob slovesu, je Trump severnokorejskega voditelja označil za "zelo sposobnega moža", ki "ima zelo zelo rad svojo državo".

Na pogovorih delegacij so na ameriški strani sodelovali šef Trumpovega kabineta John Kelly, državni sekretar Pompeo in svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, na severnokorejski pa podpredsednik Delavske stranke Kim Yong-chol, zunanji minister Ro Yong-ho in nekdanji zunanji minister Ri Su-yong.

To je bilo prvo srečanje med aktualnima voditeljema ZDA in Severne Koreje. Takšno srečanje je bilo še pred nekaj meseci nepredstavljivo, saj sta bili državi na robu oboroženega konflikta, voditelja pa sta izmenjevala žaljivke in grožnje.

"Ustavili bomo vojaške igre, s čimer bomo privarčevali veliko denarja," je na novinarski konferenci dejal Trump in dodal, da si želi "na neki točki" umakniti ameriške vojake iz Južne Koreje.

ZDA in Južna Koreja vsako leto organizirata skupne vojaške vaje, ki so po mnenju Pjongjanga priprave na invazijo na Severno Korejo, zato obstaja možnost, da bodo naslednje leto odpovedane.

7SDhVr3ACDo