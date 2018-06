Nekdanji premier Rop oproščen očitkov o izdaji tajnih podatkov

Zagovornik Anotona Ropa Emil Zakonjšek je izpostavil, da je desetletje, kolikor je trajal kazenski postopek, za človeka veliko breme, negativnih posledic dolgotrajnega postopka pa po njegovem ni mogoče popraviti niti z oprostilno sodbo

Anton Rop, pred leti v Državnem zboru

© Borut Krajnc

Višje sodišče v Ljubljani je nekdanjega premierja Antona Ropa pravnomočno oprostilo očitka izdaje tajnih podatkov v pogovoru z novinarjem Vladimirjem Voduškom, poroča Delo. Po mnenju višjih sodnikov ni nobenega podatka o tem, da se je Rop seznanil s tajnim podatkom, kot to določa zakon o tajnih podatkih.

Kot je ugotovilo višje sodišče, ni torej dokazov, da se je Rop zavezal prevzeti skrb za varnost informacije. Nesprejemljivo pa bi bilo stališče, da je vsak podatek, ki bi ga direktor Slovenske obveščevalno-varnostna agencije (Sova) posredoval na primer predsedniku vlade, v vsakem primeru tajen, poroča današnje Delo.

Poleg tega so višji sodniki pritrdili ugotovitvam prvostopenjskega sodišča, da ni dopustno, da je tožilstvo v ponovljenem sojenju obtožni predlog spremenilo v škodo obdolženca. Sodišče bi sicer moralo tak obtožni predlog zavreči. Ker pa si Rop, ki je bil na prvem sojenju obsojen, prizadeva za popolno rehabilitacijo, je višje sodišče vsebinsko presojalo pravilnost in zakonitost sodbe, še piše današnje Delo.

Ropov zagovornik Emil Zakonjšek je za Delo poudaril, da je desetletje, kolikor je trajal kazenski postopek, za človeka veliko breme, negativnih posledic dolgotrajnega postopka pa ni mogoče popraviti niti z oprostilno sodbo. Ob tem je dodal, da je bilo njegovemu klientu onemogočeno politično delovanje, predvsem pa je bil onemogočen v poklicnem življenju.

Rop je sicer že ob oprostilni sodbi na prvi stopnji dejal, da je bil ves čas prepričan, da bo oproščen. Takrat je tudi poudaril, da mu je bila povzročena velika politična, gospodarska in karierna škoda. O pritožbi tožilstva, ki je izpodbijalo oprostilno sodbo, je višje sodišče sicer odločilo že januarja, februarja je namreč kazenski pregon absolutno zastaral. Večji del ponovljenega sojenja pa je potekal za zaprtimi vrati.

Tožilstvo je Ropa preganjalo, ker je leta 2007, ko je bil poslanec, takratnemu novinarju Televizije Slovenija Vodušku dejal, da naj bi se slovenski in hrvaški premier Janez Janša in Ivo Sanader pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami leta 2004 dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu ter da je pogovore prestregla Sova. Vodušek je pogovor objavil v TV Dnevniku.

Sicer pa je Ropa zaradi izjav odškodninsko tožil tudi Janša, a sta novembra 2010 sklenila sodno poravnavo. Rop se je med drugim moral posloviti tudi kot nadzornik Banke Slovenije.

Ropa so leta 2013 na prvostopenjskem in nato še višjem sodišču spoznali za krivega izdaje tajnih podatkov, a je vrhovno sodišče februarja 2016 sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Ljubljansko okrajno sodišče je nato v ponovnem odločanju avgusta lani Ropa oprostilo očitka izdaje tajnih podatkov.

