Bo Ljerko Bizilj na mestu direktorja TV Slovenija zamenjal Andrej Stopar?

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc bo na današnji seji programskega sveta skušal dobiti predhodno soglasje za novega direktorja televizije

Dr. Andrej Stopar

© Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ)

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc bo danes na seji programskega sveta skušal dobiti predhodno soglasje k imenovanju Andreja Stoparja za v. d. direktorja nacionalne televizije. Kadunca namreč nista prepričala ne Mojca Šetinc Pašek ne Zoran Medved, ki sta pravočasno oddala popolni prijavi na razpis za direktorja televizije. Po naših informacijah se je na razpis prijavila tudi Miša Molk, vendar je bila njena prijava nepopolna, ena prijava pa je prispela prepozno.

Direktorja televizije ali radia imenuje generalni direktor RTV Slovenija po pridobitvi predhodnega soglasja programskega sveta. Za izglasovanje soglasja je potrebna absolutna večina v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 glasov. Enako velja tudi pri imenovanju v. d. direktorja, kar za Kadunca oziroma Stoparja ne bo lahka naloga.

Stopar je zdaj odgovorni urednik prvega programa nacionalnega radia. Kadunc zagovarja Stoparjevo imenovanje za obdobje šestih mesecev, kar bi zadostovalo za izvedbo novega razpisa za direktorja televizije. Na tokratni razpis, ki se je končal 28. maja, so sicer prispele štiri prijave.

Dr. Andrej Stopar, diplomirani literarni komparativist in doktor zgodovine, se v radijskih in televizijskih programih, na spletnih straneh RTV Slovenija in drugih medijih pojavlja tudi kot zunanjepolitični komentator dogajanja v srednji in vzhodni Evropi.

Dr. Andrej Stopar, diplomirani literarni komparativist in doktor zgodovine, se v radijskih in televizijskih programih, na spletnih straneh RTV Slovenija in drugih medijih pojavlja tudi kot zunanjepolitični komentator dogajanja v srednji in vzhodni Evropi. V letih od 2005 do 2013 je bil redni dopisnik RTV Slovenija iz Ruske federacije in Skupnosti neodvisnih držav, sicer pa je nacionalni radijski hiši zavezan že od leta 1993, najprej kot honorarni, nato kot redni sodelavec. Je avtor knjige Pax Putina, zbirke kolumn in razmišljanj, ki so nastajala v času, preživetem v Moskvi, in treh dokumentarnih oddaj za Televizijo Slovenija: Zima demokracije (2008), Vilice Ane Jaroslavne (2010) in Boršč (2012). Za delo v tujini je dvakrat prejel nagrado Ruske medijske zveze - Zlati glagol (za reportažne zapise iz Tatarstana l. 2009 in za doprinos mednarodnemu novinarstvu l. 2010). Leta 2013 je za svojo dopisniško in komentatorsko delo prejel nagrado »Watchdog« za izjemne novinarske dosežke, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. Trenutno na osnovi doktorske disertacije pripravlja knjigo o podobi Slovenije v Sovjetski zvezi in Rusiji v času slovenskega osamosvajanja (1990 – 1992). Med drugim je prispeval tudi članke za posebno številko Mladine o Vladimirju Putinu.

Pravočasni in popolni prijavi sta oddala le donedavna urednica televizijskih dnevnoinformativnih oddaj Mojca Šetinc Pašek in odgovorni urednik televizijskega programa v mariborskem regionalnem RTV centru Zoran Medved. Televizija išče novega direktorja, ker je Ljerka Bizilj 4. junija predčasno končala direktorski mandat. Od takrat Kadunc v okviru pooblastil generalnega direktorja opravlja tudi naloge direktorja televizije.

Kot je STA izvedela iz krogov blizu programskega sveta, prevladujoče mnenje svetnikov naj ne bi bilo v prid imenovanju Stoparja. Večina naj bi zagovarjala čimprejšnjo izpeljavo novega razpisa in imenovanje direktorja nacionalne televizije s polnimi pooblastili.

Sicer bo programski svet na današnji seji obravnaval tudi strategijo razvoja RTV v obdobju 2018-2022, izhodišča programsko produkcijskega načrta za leto 2019 ter majsko poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev.