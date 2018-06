Znanost je pomembna za vse

Osrednji namen projekta Varni z znanostjo je popularizirati poklic raziskovalca, znanstvenika in ga približati širši javnosti, zlasti mladim

Shod pod geslom »Zakaj ne za znanost«, na katerem so pred nekaj meseci slovenski raziskovalci opozorili na neurejeno financiranje v znanosti, Ljubljana

© Borut Krajnc

Včeraj je v Mestni hiši potekala novinarska konferenca o Evropski noči raziskovalcev, ki se bo letos odvila 28. septembra in tudi prihodnje leto ob istem času. Noč raziskovalcev je evropski projekt, kjer se v eni noči zvrstijo številni dogodki na temo raziskovanja in inovacij. Kljub temu, da sta noči ločeni, so dejavnosti obeh dogodkov prepletene, to leto bo poudarek na evropskem letu kulturne dediščine, naslednje leto pa bo posvečeno 100. obletnici Univerze v Ljubljani.

Na novinarski konferenci so spregovorili prorektorica Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekan Filozofske fakultete UL prof. dr. Roman Kuhar, vodja projekta Noč raziskovalcev izr. prof. dr. Jasna Mažgon, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru prof. dr. Niko Samec, direktor Hiše eksperimentov dr. Miha Kos in koordinatorka dejavnosti v Hiši eksperimentov Vesna Pajić. Poleg predstavitve programa, ki vključuje dejavnosti kot naprimer "Projekt lebdečega mosta" in "Čudoviti svet mikroalg", so organizatorji opozorili na premajhen delež denarja, ki ga država namenja znanosti. V letu 2018 bo za znanost namenjenih zgolj 176 milijonov evrov, kar je le 0,6 odstotka državnega proračuna. "Pomen in vrednost humanistike in družboslovja v današnji družbi pogosto ni prepoznaven," je povedal dekan Filozofske fakultete Roman Kuhar.

"Pomen in vrednost Humanistike in Družboslovja, v današnji družbi pogosto ni prepoznaven."

(Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete)

Predstavljeni program je privlačen za vse, ki jih zanima, "kako deluje" in kaj znanost pomeni za naša življenja zlasti z vidika varnosti. Je priložnost za sodelovanje v zanimivih poskusih, delavnicah, ogledih laboratorijev ter za sproščeno druženje z raziskovalci v festivalnem vzdušju. Dejavnosti bodo potekale v Ljubljani, Ljutomeru, Mariboru, Brežicah, Kopru, Izoli in sicer na več lokacijah posameznega kraja.

Prireditev je priložnost zlasti za mlade, saj lahko ob druženju z izkušenimi znanstveniki in mlajšimi raziskovalci ter sodelovanju pri zabavnih eksperimentih spoznajo različne vidike atraktivnega poklica raziskovalca, ki odpira vrsto kariernih možnosti. Program je zasnovan poljudno. Kljub znanstveni in raziskovalni vsebini prepletajoče s z glasbenim in zabavnim programom, je namenjen širši javnosti, zlasti mladim. Skupaj se bo zvrstilo več kot 60 dejavnosti.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine se pripravlja nagradni natečaj namenjen otrokom in mladim, ki obiskujejo vrtec, osnovno in srednjo šolo z naslovom "Raziskovalec-varuh kulturne dediščine", s čimer se še posebej obeležuje leto 2018, ki je Evropsko leto kulturne dediščine.

Cilj projekta Noč raziskovalcev je javnost seznaniti in ozavestiti o pozitivni vlogi dela raziskovalcev in s tem približati razumevanje ter vpliv dela raziskovalcev na vsakodnevno življenje občanov.

Cilj projekta Noč raziskovalcev je javnost seznaniti in ozavestiti o pozitivni vlogi dela raziskovalcev.

V projektu sodelujejo Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteta za družbene vede, Biotehniška fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, fakulteta za matematiko in fiziko, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Veterinarska fakulteta, Ustanova Hiša eksperimentov in Univerza v Mariboru, pridružile pa se bodo še mnoge druge ustanove.

Preberite si tudi članek Staša Zgonika z naslovom Boj za dostopno znanost: "Nemški znanstveniki v prvih vrstah".