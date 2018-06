Intelektualci pozivajo k oblikovanju leve koalicije

Skupina slovenskih intelektualk in intelektualcev v javnem pismu predsednikom in predsednici političnih strank opozarja, da bi koalicija s politiko nestrpnosti, izključevanja, laži in ščuvanja pomenila zgodovinski poraz mlade demokracije

Janez Janša, SDS, in predsednik republike Borut Pahor, ki si želi, da prvi sestavi koalicijo

© Borut Krajnc

Spoštovana predsednica, predsedniki!

V zadnjih dneh ste s strani nekaterih interesnih skupin in posameznikov priča izjemnemu pritisku, da bi vstopili v vladno koalicijo mimo vaše predvolilne zaveze lastnim volivcem, mimo vaše želje po oblikovanju povezav po volitvah in mimo interesa nesporne večine udeležencev zadnjih volitev. Predstavnike ljudstva pri nas izbiramo v t. i. proporcionalnem sistemu, ki pripelje do sorazmerne porazdelitve parlamentarnih sedežev in politične moči, skladno z izraženo voljo volivcev na volitvah. Takšen sistem se je potrdil kot primeren še zlasti za mlade, krhke demokracije, kjer nesorazmerno posedovanje in koncentracija moči v eni stranki hitro pripelje do zlorab oblasti. Iz prakse vemo, da se avtoritarne vladavine defektnih demokracij praviloma vzpostavljajo tam, kjer volilni sistem odstopa od načela proporcionalnosti.

Morebitne ponovljene volitve bi zelo verjetno volivke in volivce spet potisnile nazaj v taktično glasovanje onkraj izbire vsebinskih razlik, da bi avtoritarnim političnim formacijam preprečili pot na oblast.

Posledica našega volilnega sistema je velika verjetnost, skoraj neizogibna nuja oblikovanja koalicijskih vlad. Mandat za sestavo ne pripada po avtomatizmu tisti stranki, ki posamično nagovori največ volivcev, ampak tisti, ki je sposobna povezati dovolj parlamentarnih strank oz. poslank in poslancev za oblikovanje parlamentarne večine. Nobena v parlament uvrščena stranka nima ne formalne ne moralne zaveze vstopiti v koaliciji z največjo stranko, še zlasti če deluje v nasprotju z njenimi temeljnimi načeli ali celo v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije. Pri izbiri partnerstva je zavezana zgolj predvolilni obljubi svojim volivkam in volivcem in svojemu programu.

Na nedavnih volitvah sta se zgodili dve pomembni stvari. Volivke in volivci so z veliko večino zavrnili politiko nestrpnosti, izključevanja, podtikanja, sovraštva. Volivke in volivci, morda sploh prvič, niso bili prisiljeni voliti taktično, onkraj izbire programov in osebnosti, ki jim najbolj ustrezajo. Posledično se je oblikoval nadvse izenačen demokratični levosredinski blok brez dominantne stranke. Morebitne ponovljene volitve bi zelo verjetno volivke in volivce spet potisnile nazaj v taktično glasovanje onkraj izbire vsebinskih razlik, da bi avtoritarnim političnim formacijam preprečili pot na oblast.

Apeliramo na stranke demokratičnega levosredinskega bloka, da sledite zgolj svojemu programu in svoji zavezi volivkam in volivcem ter kljub močnim pritiskom oblikujete koalicijsko vlado.

Zato apeliramo na stranke demokratičnega levosredinskega bloka, da sledite zgolj svojemu programu in svoji zavezi volivkam in volivcem ter kljub močnim pritiskom oblikujete koalicijsko vlado. Seveda bo takšna koalicija zahtevna, kot je zahtevna demokracija sama po sebi. Od koalicijskih partnerjev bo zahtevala veliko politične modrosti – a koalicija s politiko nestrpnosti, izključevanja, laži in ščuvanja bi pomenila zgodovinski poraz mlade demokracije ter verjetni poraz in odhod na smetišče politične zgodovine tistih strank, ki bi obrnile hrbet svojim volivkam in volivcem.

dr. Metka Mencin Čeplak, dr. Božo Repe, dr. Vlado Miheljak, dr. Peter Klepec, dr. Marko Milosavljević, dr. Milica Antič Gaber, dr. Marta Verginella, dr. Rajko Muršič, dr. Zdenko Kodelja, dr. Darko Štrajn, dr. Boris Vezjak, dr. Tanja Rener, dr. Rudi Rizman, dr. Svetlana Slapšak, dr. Igor Ž. Žagar, dr. Niko Toš, dr. Urša Opara Krašovec, mag. Sabina Autor, dr. Miha Fošnarič, dr. Barbara Rajgelj, dr. Marjan Šimenc, dr. Jože Pirjevec, dr. Darja Zaviršek, dr. Renata Šribar, dr. Karmen Klavžar, dr. Božidar Flajšman, dr. Valerija Vendramin, dr. Gorazd Kovačič