"Vse, kar Trumpa zanima, je obramba Izraela."

Ameriški konservativci in izraelski premier Benjamin Netanjahu so pozdravili torkovo odločitev ZDA o umiku iz Sveta Združenih narodov (ZN) za človekove pravice, organizacije za človekove pravice pa so kritične in opozarjajo, da bodo posledice čutili tisti, ki najbolj trpijo. Kritični so tudi v Združenih narodih.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo in veleposlanica ZDA pri ZN Nikki Haley sta v torek skupaj naznanila, da se ZDA umikajo iz članstva v Svetu ZN za človekove pravice, ki menda ni vreden svojega imena. ZDA naj bi tej organizaciji dale priložnost za priložnostjo, da se popravi, vendar se ni in ostaja kronično pristranska do Izraela in dovoljuje članstvo držav kršiteljic človekovih pravic, kot so Kitajska, Venezuela, Kuba in DR Kongo.

Haleyjeva je dejala, da jim zaveze do človekovih pravic ne dovoljujejo ostati del hinavske organizacije, ki se iz teh pravic norčuje. Pompeo je dejal, da ni dvoma, da je imel svet za človekove pravice nekoč plemenito vizijo, vendar danes ni dober branik človekovih pravic. Haleyjeva je dovolila možnost, da se ZDA vrnejo, ko bo svet izvedel potrebne reforme.

Odločitev ZDA je nemudoma pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu in jo označil za pogumno. Preostali svet pa se bo skušal sprijazniti z novim odmikom vlade Donalda Trumpa od multilateralizma. Trump je doslej umaknil ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma, iranskega jedrskega sporazuma in Organizacije za izobraževanje, znanost in kulturo ZN (Unesco).

Trump uničuje sporazum o prosti trgovini Severne Amerike (Nafta), uničil je sporazum o prosti trgovini v Pacifiku, uvedel carine proti zaveznikom in napoveduje nove, priznal je Jeruzalem kot prestolnico Izraela in tja preselil veleposlaništvo, ob vsem tem pa se še vedno obnaša kot vodja svobodnega in demokratičnega sveta ter sanja o tem, da bo oziroma njegov zet Jared Kushner nepristranski posrednik pri iskanju miru na Bližnjem vzhodu.

"Ta odločitev je v nasprotju z ameriškimi interesi nacionalne varnosti in zunanje politike in bo otežila napredovanje prioritet človekovih pravic ter pomoč žrtvam po svetu," je v skupni izjavi sporočilo 12 organizacij za človekove pravice, med njimi Save the Children, Freedom House in United Nations Association-USA. "Vse, kar Trumpa zanima, je obramba Izraela," je dejal izvršni direktor organizacije Human Rights Watch Kenneth Roth.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Zeid al Husein je preko Twitterja sporočil, da ga je odločitev Trumpove vlade razočarala, čeprav ni presenetljiva. Al Husein je pred dnevi ostro kritiziral Trumpovo politiko odvzemanja otrok staršem na meji in neodvisni analitiki menijo, da je umik ZDA iz sveta za človekove pravice posledica tega, da so ZDA postala tarča kritik zaradi kršitev teh pravic. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je dejal, da bi veliko raje videl, če bi ZDA ostale v svetu.

Med prvimi se je že v torek odzvala Slovenija, ki letos prvič predseduje temu vodilnemu mednarodnemu telesu na področju človekovih pravic. Izrazila je obžalovanje nad odločitvijo ZDA. Na zunanjem ministrstvu so še opozorili, da lahko enostranska poseganja v institucionalni paket, na katerem je svet ZN utemeljen, pomenijo njegov zaton.

Ameriške odločitve bo sicer najbolj vesela Kitajska, saj se je znebila pomembnega kritika, pa tudi Izrael, čeprav kratkovidno, saj je ostal brez zaveznika v tem mednarodnem organu. Najbolj pa bodo veseli tisti, ki redno kršijo človekove pravice.