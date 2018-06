Begunska kriza ni kriza bogatega sveta

Svetovni dan beguncev. Od leta 1995 do vključno letos je bila v Sloveniji mednarodna zaščita priznana 756 osebam. Med posameznimi leti je bilo največ teh primerov leta 2016, ko so mednarodno zaščito priznali 170 osebam.

Na poti v "dežele človekovih pravic" ...

© Borut Krajnc

Združeni narodi (ZN) so pred 18 leti 20. junij razglasili za svetovni dan beguncev, na katerih usodo je spričo migrantske krize v Evropi in drugod ter naraščanja nestrpnosti danes verjetno treba opozoriti še bolj kot v preteklosti. Beguncev ali notranje razseljenih zaradi konfliktov in preganjanj je že 68,5 milijona ljudi.

To kažejo podatki, ki jih je v torek objavil visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) in ob tem izpostavil, da je to 4,6 odstotka oz. skoraj tri milijone več kot leta 2016 in nov rekord že peto leto zapored.

Generalni sekretar ZN Antonio Gutteres je ob svetovnem dnevu opozoril, da gre za število ljudi, enako prebivalstvu 20. največje države na svetu. Lani je bil vsaki dve sekundi nekdo primoran zapustiti svoj dom, večinoma v revnejših državah. Po mnenju Gutteresa se moramo vprašati, kaj lahko še storimo za pomoč tem ljudem, odgovor na to pa se po njegovem začne z enotnostjo in solidarnostjo.

Begunska problematika je zaradi navala beguncev in migrantov na obale Evrope postala ena izmed glavnih političnih tem in jabolk spora na stari celini, podobno je tudi v ZDA. A kot je opozoril visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi, begunska kriza ni kriza bogatega sveta. Prevladujejo namreč notranje razseljeni, ki jih je bilo konec lanskega leta 40 milijonov, največ v Kolumbiji, Siriji in Demokratični republiki Kongo. 25,4 milijona je bilo lani registriranih beguncev, med njimi več kot polovica otrok.

Begunska kriza ni kriza bogatega sveta. Prevladujejo namreč notranje razseljeni, ki jih je bilo konec lanskega leta 40 milijonov, največ v Kolumbiji, Siriji in Demokratični republiki Kongo. 25,4 milijona je bilo lani registriranih beguncev, med njimi več kot polovica otrok.

Pri 22 nacionalnih društvih Rdečega križa evropskih držav pa so ob svetovnem dnevu beguncev prav zaradi razhajanj okoli begunske oz. migrantske problematike pozvali k osveščenosti in poglobljeni reformi trajnostne in odgovorne migracijske politike.

Po svetu in v Sloveniji ob svetovnem dnevu pripravljajo različne dogodke. Osrednja slovenska prireditev bo danes na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem v Ljubljani. Med drugim se je bo udeležila tudi direktorica urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) Mojca Špec Potočar, ki bo nagovorila navzoče, so sporočili z omenjenega urada.

Mojca Špec Potočar je v luči prihajajočega dogodka povedala, da si na UOIM želijo več sodelovanja z nevladnimi organizacijami, posameznimi lokalnimi skupnostmi in s sodržavljani. Želijo si tudi konstruktivnih predlogov, kako v družbo čim bolj uspešno integrirati tiste, ki so Slovenijo izbrali kot zatočišče pred nevarnostmi. "Samo tako bo naše skupno sobivanje lahko kakovostnejše, lepše, prijetnejše, uspešnejše in tudi varnejše," je še dejala.

Po podatkih ministrstva za notranja zadeve je vlog za mednarodno zaščito letos skupno 1163, od tega so 40 osebam priznali mednarodno zaščito. Od leta 1995 do vključno letos je bila mednarodna zaščita priznana 756 osebam. Med posameznimi leti je bilo največ teh primerov leta 2016, ko so mednarodno zaščito priznali 170 osebam.