Melania Trump očitno le ima vpliv na odločitve ameriškega predsednika

Prva dama ZDA naj bi bila zaslužna za prvo politično kapitulacijo Donalda Trumpa

Družina Trump: Donald, Barron in Melania

© WikiCommons

Največ zaslug, da se je predsednik ZDA Donald Trump odpovedal politiki odvzemanja otrok migrantov staršem v ZDA, ima njegova soproga in prva dama ZDA Melania Trump, poroča ameriški časnik Washington Post. To je po podpisu izvršnega ukaza proti ločevanju otrok od staršev potrdil tudi Trump sam. Dejal je, da sta nanj pritiskali Melania in hči Ivanka Kushner, ki ima tri majhne otroke. Tiskovna predstavnica prve dame ZDA je že v nedeljo sporočila, da Melania Trump nasprotuje ločevanju otrok in staršev, kar je bilo v času, ko je Trump še kljuboval vse večjemu ogorčenju doma in v tujini ter krivdo valil na demokrate in neobstoječi zakon.

Na odločitev Trumpa, ki je prvič, odkar je na oblasti, spremenil politično odločitev, naj bi vplival tudi upor v lastni republikanski stranki. Proti tvitom, kot je bil ta od podguvernerja Utaha Spencerja Coxa, se je težko boriti z zavajanjem in preusmerjanjem krivde.

"Nocoj ne morem spati. Vem, da ne bi smel tvitati, ampak sem jezen, žalosten in sovražim to, v kar se spreminjamo. Moja žena želi oditi in pestovati osamljene, prestrašene ter žalostne otroke in jim brati," je tvitnil Cox.

"Nocoj ne morem spati. Vem, da ne bi smel tvitati, ampak sem jezen, žalosten in sovražim to, v kar se spreminjamo. Moja žena želi oditi in pestovati osamljene, prestrašene ter žalostne otroke in jim brati."

(Spencer Cox, podguverner zvezne države Utah)

Trumpova vlada je zgodbo o odvzemanju otrok priseljencem na meji v tednu dni spremenila najmanj štirinajstkrat. Odgovornosti ni prevzela in tudi Trump je ni pri podpisu ukaza.

Poleg sedanje prve dame sta Trumpa kritizirali tudi nekdanji prvi dami Laura Bush, ki je njegovo politiko označila za okrutno, ter Rosalynn Carter, ki jo je označila za sramoto vse države.

Newyorški odvetnik Michael Wildes, ki je s pravno pomočjo spravil v ZDA praktično celotno družino Knavs (Melania, Aamalija, Viktor in Ines), je na ameriški televiziji Fox News početje Trumpove vlade primerjal s početjem nacistične Nemčijo in suženjstvom.

Wildes je kasneje še kritiziral Trumpovo napadalno in žaljivo izrazoslovje glede priseljevanja v ZDA. Eden od izrazov, ki ga rad uporablja in čemur želi narediti konec, je "verižna imigracija", kar pomeni, da se lahko ljudje priselijo zaradi družinskih članov, ki so državljani ali imajo dovoljenje za delo in bivanje. Trumpovi kritiki namreč opozarjajo, da je družina Knavs prišla v ZDA ravno na podlagi take "verižne imigracije".

Trump je svoj podpis izvršnega ukaza, s katerim je spremenil svojo politiko, prikazal kot reševanje problema nekoga drugega in ne problem, ki ga je zakuhala njegova politika.

"Videli boste številne srečne ljudi," je dejal in zagotovil, da bodo zid na meji z Mehiko zgradili. Politika ločevanja otrok migrantov od staršev je bila po mnenju kritikov Trumpov poskus izsiljevanja demokratov v kongresu, da mu dajo denar za zid in sprejmejo imigracijsko reformo po njegovem okusu.

Demokratski kongresnik iz Kalifornije Eric Swalwell je na ameriški televiziji CNN pohvalil Trumpa za odločen ukrep, vendar opozoril, da si zaradi tega vseeno ne zasluži naslov človekoljuba leta.

"Ne dajajte mu medalje zato, ker je najprej zanetil požar, potem pa pripeljal brizgalno."

(Eric Swalwell, demokratski kongresnik iz Kalifornije)

"Ne dajajte mu medalje zato, ker je najprej zanetil požar, potem pa pripeljal brizgalno," je dejal Swalwell in dodal, da morajo Američani ostati še naprej pozorni na to, kaj dela predsednik, in glasno protestirati, ko bo spet storil kaj podobnega.

Kritiki prav tako opozarjajo, da Trump z izvršnim ukazom ni odpravil problema, saj se politika zapiranja nezakonitih prestopnikov meje nadaljuje, po novem pa otrok od staršev ne bodo smeli ločevati, kar pomeni, da jih bodo morali zapirati v zapore za odrasle skupaj s starši.

Brez staršev jih tudi ne bodo mogli več seliti po ZDA, saj so letalske družbe ZDA - American, United, Delta, Southwest in Frontier - pozvale ministrstvo za domovinsko varnost, naj ne poskuša seliti otrok brez staršev po ZDA na njihovih letalih.