Erdogan na volitve z neupravičeno prednostjo

Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so ocenili, da se je turški predsednik Erdogan na volitve podal z neupravičeno prednostjo

Turški predsednik Erdogan

© Kremlin.ru

Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so ocenili, da se je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan na volitve podal z neupravičeno prednostjo. Med kampanjo so bile namreč medijska svoboda, svoboda govora in pravica do javnih zborovanj zaradi izrednega stanja okrnjene.

Opozorili so tudi, da je bila policijska prisotnost na voliščih tokrat bolj vsiljiva, kar je prispevalo k občutku negotovosti in potencialnega pritiska na volivce in občasno tudi opazovalce.

Priljubljene turške televizijske postaje po navedbah opazovalcev, ki so nadzor izvedli skupaj s Parlamentarno skupščino Sveta Evrope, veljajo za naklonjene Erdoganu in so ga skupaj z njegovo Stranko za pravičnost in razvoj obravnavale bolj pozitivno.

