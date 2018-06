Ukinitev nevtralnosti interneta

V ZDA je začela veljati ukinitev pravil o nevtralnosti interneta, ki je izničila dolgoletna prizadevanja za ureditev tega področja in bila sprejeta proti volji ameriških državljank in državljanov

© MaxPixel

V ZDA je sredi junija začela veljati ukinitev pravil o nevtralnosti interneta. Ukrep je po besedah direktorja Inštituta za digitalno družbo Digitas Dušana Cafa izničil dolgoletna prizadevanja nekdanjih predsednikov Zvezne komisije za komunikacije (FCC), da bi omejili morebitne negativne vplive ponudnikov dostopa do interneta na prosti trg.

Ukinitev pravil o nevtralnosti interneta, ki jih je leta 2015, v času vlade predsednika Baracka Obame, sprejela FCC, pomeni, da lahko ponudniki interneta samovoljno odločajo o tem, kateremu ponudniku vsebin bodo omogočili dostop, po kakšni ceni in kakšni hitrosti. Po mnenju Cafa ta ukrep pomeni velik udarec za ameriške potrošnike in podjetja, ki ponujajo spletne storitve in aplikacije.

Ponudniki dostopa do interneta bodo odslej lahko ponujali pakete, v katerih bodo določene storitve in aplikacije drugače obravnavali, ponujali bodo lahko storitve po ničelni tarifi (zero-rating), internet različnih hitrosti in za višje hitrosti in večjo kakovost dodatno zaračunavali.

Ponudniki dostopa do interneta bodo odslej lahko ponujali pakete, v katerih bodo določene storitve in aplikacije drugače obravnavali, internet različnih hitrosti in za višje hitrosti in večjo kakovost pa dodatno zaračunavali.

Poleg tega bodo lahko ponujali tudi specializirane storitve, kar lahko po besedah Cafa vodi v fragmentacijo interneta, saj za ohranjanje odprtega dela interneta v ZDA ni neposrednih zakonskih zahtev.

Za prednostni dostop do potrošnikov bodo lahko zaračunavali tudi ponudnikom storitev in aplikacij. "To pomeni, da bi finančno močnejša podjetja, ponudniki storitev in aplikacij lahko imela tržno prednost, ki je doslej niso imela, za manjša podjetja pa to seveda pomeni težji vstop na trg in težje konkuriranje velikim ponudnikom storitev in aplikacij," je pojasnil.

"Manjša podjetja, zlasti ponudniki storitev elektronskega poslovanja, spletnih trgovin in spletnih storitev bi lahko bila zaradi ukinitve nevtralnosti interneta v slabšem položaju, če bi se njihove spletne strani počasneje nalagale ali če bi bil dostop do njihovih storitev deležen slabše kakovosti," je dodal Caf.

"Manjša podjetja, zlasti ponudniki storitev elektronskega poslovanja, spletnih trgovin in spletnih storitev bi lahko bila zaradi ukinitve nevtralnosti interneta v slabšem položaju."

(Dušan Caf, Inštitut za digitalno družbo Digitas)

Na slovenska podjetja in uporabnike pa to neposredno ne bo vplivalo. Bi pa lahko ukinitev imela negativne učinke za tista slovenska spletna podjetja, ki svoje storitve prodajajo v ZDA. Zaradi ohranjanja konkurenčnosti svojih storitev bi bila lahko prisiljena stopati v poslovna razmerja s ponudniki dostopa do interneta v ZDA, da bi ti zagotovili primerno oz. višjo kakovost njihovih storitev, je pojasnil Caf.

Ukrep, ki ga je sprejel FCC v sedanji sestavi, je po besedah Cafa izničil dolgoletna prizadevanja nekdanjih predsednikov komisije, ki so prihajali z obeh polov političnega spektra, da bi omejili morebitne negativne vplive ponudnikov dostopa do interneta na prosti trg.

Umik pravil o zagotavljanju nevtralnosti interneta z utemeljitvijo, da to načelo ovira razvoj inovacij in podjetništva, je bil po besedah Cafa potrjen "mimo javne razprave in v nasprotju z voljo prebivalcev ZDA, ki so se množično izrekli za nevtralnost interneta".

"Predsednik FCC je skušal prepovedati tudi morebitne ostrejše zakone v zveznih državah, a nekatere zveznih predpisov ne spoštujejo. Državi Oregon in Washington sta že sprejeli lastne zakone za zaščito internetne nevtralnosti. Na podobni poti je Kalifornija, kjer je zakon v zakonodajnem postopku," je povedal Caf.

Umik pravil o zagotavljanju nevtralnosti interneta je potekal mimo javne razprave in v nasprotju z voljo prebivalcev ZDA, ki so se množično izrekli za nevtralnost interneta.

Pristojnosti za nadzor kršitev internetne nevtralnosti sicer po novem ne bo več v rokah FCC, temveč bo za nadzor delovanja ponudnikov dostopa do interneta odslej pristojna zvezna komisija za trgovino (FTC) - ameriški varuh konkurence.

Nevtralnost interneta je v Slovenji urejena z evropsko uredbo o zaščiti dostop do odprtega interneta. Ker so pomemben del izvajanja uredbe smernice Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) iz leta 2016, se uredba v prihodnje, v drugačni sestavi BEREC, lahko tudi spremeni, je pojasnil Caf.

Prakse v drugih državah članicah Evropske unije sicer kažejo, da mobilni operaterji skušajo prodreti s spornimi storitvami, ali bodo uspešni ali ne, pa je odvisno od nacionalnih regulatorjev.

Pri zagotavljanju, da lahko končni uporabniki dejansko uveljavljajo svoje pravice na podlagi uredbe in da se spoštujejo pravila o zaščiti dostopa do odprtega interneta, imajo ključno vlogo nacionalni regulativni organi. V Sloveniji je to Agencija za pošto in elektronske komunikacije republike Slovenije (Akos).