Brgleza izključili iz SMC, ker naj bi nasprotoval temu, da gre stranka v koalicijo z Janševo SDS

Nekdanji predsednik Državnega zbora je ocenil, da je v stranki očitno prepogosto povedal, da kaj ni prav

Milan Brglez, nič več član stranke SMC

© Borut Krajnc

Izvršni odbor SMC je na današnji seji soglasno sprejel sklep o izključitvi podpredsednika Milana Brgleza iz stranke. Brglez je ob tem prek Facebooka sporočil, da so ga izključili zaradi njegove pokončne drže, zaradi tega, ker je bil kdaj kritičen do lastne stranke ter zaradi tega, ker je nasprotoval temu, da gre SMC v koalicijo s SDS.

Iz stranke so sporočili, da je razpravo o tej točki sprožilo več članov izvršnega odbora, ki so kot razlog za izključitev navedli nespoštovanje odločitev organov stranke.

Brglez pa je zapisal, da ga je izvršni odbor SMC vrgel iz stranke na predlog generalnega sekretarja SMC Jožeta Artnaka. Dodal je še, da ni pomembno, kaj bodo napisali v sklep, "jaz vztrajam, da bom sebi in delu za sodržavljane in sodržavljanke zvest še naprej. Vsem v SMC, ki so delali za vse ljudi (ne samo za izbrance) se zahvaljujem za zaupanje in sodelovanje."

Po Brglezovih namigih, da bi utegnila stranka brez njega v koalicijo s SDS, pa je SMC na Twitterju jasno sporočila: "Poudarjamo, da je izvršni odbor na seji 13.6.2018 sprejel tudi sklep, da bo SMC sodelovala zgolj pri oblikovanju levosredinske koalicije, ki jo skuša oblikovati Marjan Šarec. Pri tem SMC vztraja."

"Če sta torej moja poštenost in iskrenost do sebe, stranke in stanja v državi razlog za mojo izključitev iz SMC, potem je že prav tako."

(Milan Brglez)

Brglez je bil eden najvidnejših članov SMC poleg njenega predsednika Mira Cerarja. Bil je podpredsednik stranke in predsednik Državnega zbora (DZ) v minulem mandatu. A med njima so se večkrat kresala mnenja. Najbolj sta retoriko zaostrila ob sprejemanju novele zakona o tujcih, ki je ob poslabšanju situacije predvidela zaostritev pogojev za vstop tujcev v državo.

V zadnjem času pa je zbodla v oči Brglezova izjava v intervjuju za STA, da bi bil pripravljen še naprej voditi DZ, čeprav je izvršni odbor stranke kot edinega kandidata strankam leve sredine ponudil Cerarja. Prav tako so mediji poročali, da imata Cerar in Brglez različne poglede glede sodelovanja v prihodnji koaliciji, čeprav sta oba vseskozi zatrjevala enako, torej da SMC ne bo šla v koalicijo, ki jo sestavlja SDS z Janezom Janšo na čelu.

Spodaj v celoti objavljamo odziv Milana Brgleza, ki ga je objavil na svojem profilu na Facebooku.

"Dragi prijatelji in prijateljice, vsa ta štiri leta sem delal iskreno in s srcem. Vedno sem povedal, kar sem menil, da je prav. Vedno sem naredil vse, da bi zaščitil šibkejšega. Vedno sem delal za to, da bi bilo vsem nam bolje. Vsem. In vse to bom počel tudi v prihodnje. Kajti, kjer ni razuma in kjer prevladajo čustva, kjer ni možnosti, da lahko sproščeno povem konstruktivno kritiko, kjer se spotaknejo ob tebe zato, ker si iskren in ker delaš in misliš za vse ljudi (in ne le za tiste, ki so bili rojeni z zlato žlico v ustih), tam ni mojega mesta.

Stranko SMC sem postavljal na noge skupaj z drugimi zanesenjaki, usmerjal sem svoje sile vanjo, ker sem želel premik na boljše, a 11 članov IO je odločilo, da so bila vsa ta moja dejanja nepomembna. Pomembno je bilo, da sem prepogosto povedal, da kaj ni prav. Pa tudi, da kaj stranka dela narobe. Če sta torej moja poštenost in iskrenost do sebe, stranke in stanja v državi razlog za mojo izključitev iz SMC, potem je že prav tako.

Hvala vsem, ki se oglašate na FB s pismi podpore, preveč jih je, da bi uspel vsem odgovoriti (bom pa v naslednjih dneh). Hvala tudi vsem, ki ste me do sedaj podpirali. Le skupaj, z ramo ob rami, bomo lahko naredili premik naprej, na boljše. Za vse ljudi. Lahko noč. Milan"