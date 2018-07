Tonin se s Šarcem ne bo več pogajal

Predsednik NSi je kot razlog za umik iz pogajanj navedel, da je koordinirati šest zelo različnih partnerjev "izjemno zahtevno delo"

Marjan Šarec (LMŠ) in Matej Tonin (NSi)

© Borut Krajnc

Stranka NSi se kljub napredku, ki so ga dosegli v koalicijskih pogajanjih šesterice strank pod okriljem LMŠ, iz teh umika, je po seji izvršilnega odbora stranke sporočil predsednik NSi Matej Tonin. Razlog ni koalicijska pogodba, pač pa dvom v stabilnost in trajnost koalicije šestih strank. Odločitev velja le za prvi krog iskanja mandatarja.

Tonin sicer ni skoparil s pohvalami na račun Šarca, ki da si je prizadeval za sestavo koalicije, pa tudi do drugih strank, saj da so pokazali iskreno željo, da se stališča čim bolj približajo in so bili do njih korektni. "Zdi se mi ključno, da smo se poslušali in iskali načine, kako premakniti Slovenijo naprej," je med drugim dejal Tonin.

Nanizal je tudi, kje so uspeli pri zapisu svojih predlogov v koalicijsko pogodbo. Velik premik so po njegovih besedah dosegli na področju financiranja zasebnega šolstva, medtem ko so bila razhajanja največja na področju zdravstva, je pojasnil. V celoti tako z doseženim niso bili zadovoljni, a to ni bil razlog za izstop NSi iz koalicijskih pogajanj, je poudaril Tonin, ki je tudi zavrnil očitke, da se je NSi pogajala "s figo v žepu".

"Mislim, da bi tudi Janša pokazal veliko mero resnosti, da želi sestaviti koalicijo, če predstavi koalicijsko pogodbo."

(Matej Tonin, predsednik NSi)

Za odhod v koalicijo je namreč poleg programske usklajenosti ključna tudi verjetnost, da se bo dalo večji del programa, ki je zapisan v koalicijski pogodbi, tudi uresničiti. Po njegovih besedah pa "obstaja zelo velika verjetnost, da tega, kar je bilo izpogajano, v praksi ne bi uspeli uresničiti".

Pojasnil je, da je namreč še vedno "zelo viden konflikt med starimi koalicijskimi partnerji", ki je na trenutke bremenil pogajanja, na dolgi rok pa bi se ti konflikti "lahko razplamteli, ogrozili koalicijsko delovanje in na koncu privedli do propada". Tudi v pogajanjih šesterice strank po njegovih besedah "ni bila največji problem NSi". Sami so, kot je dejal, iskreno mislili, da so bili konflikti znotraj stare koalicije bolj predvolilne narave, a so pogajanja pokazala, da ti stari konflikti niso pozabljeni in da so "v nekaterih delih zelo osebne narave".

Prav tako jih zaradi razmerij, ki bi se vzpostavila v taki koaliciji, skrbi možnost, da bi jih koalicijski partnerji v parlamentu preglasovali s pomočjo Levice pri programsko občutljivih zadevah.

Tretji razlog pa je težavnost koordiniranja tako raznolike koalicije. "Koordinirati šest zelo različnih partnerjev je izjemno zahtevno delo," je dejal. Ko bo koalicija dnevno soočena z različnimi stvarmi, lahko to po Toninovih besedah tudi privede do razpada ali drugih nepredvidenih težav.

Na vprašanje, ali je umik NSi iz pogajanj dokončen, je Tonin odgovoril, da se je NSi vedno pripravljena pogovarjati z vsemi. "Ta naša odločitev se nanaša na prvi krog, vsak naslednji krog pa bo izvršilni odbor presojal ločeno," je pojasnil.

Tonin je prepričan, da je s tem, ko so stopili korak nazaj, NSi drugim dala možnost vnovičnega premisleka, kako naprej. Pri tem vidi tri možnosti: da bi se katera od strank vendarle začela pogovarjati s SDS, da bi se peterica strank začela pogajati z Levico ali pa da pridemo do novih predčasnih volitev.

Ocenil je še, da bi bilo najboljše, da Slovenija dobi veliko koalicijo, v kateri bi bili SDS in LMŠ. "Na takšen način bi lahko prišli do kompaktne, vsebinsko trdne koalicije, ki jo Slovenija danes potrebuje," je dodal. "Morda bo naša današnja odločitev katero od sredinskih strank opogumila, da se začne pogovarjati z Janezom Janšo," je še dodal.

NSi se bo sicer v torek sestala s SDS in pričakuje, da jim bo prvak SDS Janez Janša predložil predlog koalicijske pogodbe. Ta je bila po Toninovih besedah namreč že večkrat napovedana, a jo v NSi še niso videli. "Mislim, da bi tudi Janša pokazal veliko mero resnosti, da želi sestaviti koalicijo, če predstavi koalicijsko pogodbo," je še ocenil.

Preberite si tudi naslovno temo v aktualni Mladini Strah pred Levico in v prejšnji ediciji, ki nosi naslov Prevzetnost in naivnost.