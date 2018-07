Zaradi Možine in Dežmana protest proti javni televiziji

Na Titovem trgu v Kopru bo v četrtek, 2. avgusta, ob 18. uri protest proti RTV Slovenija, ki ga organizira Zveza borcev

"Dovolj nam je potvarjanja zgodovine, širjenja laži o NOB, sovražnega govora, vse večjega hujskaštva in razdvajanja slovenskega naroda," so v pozivu na protestni shod, ki bo v četrtek ob 18. uri na Titovem trgu v Kopru zapisali organizatorji protesta, člani Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper.

Obenem so v sporočilu za javnost poslali tudi pismo, ki ga je predsednik Zvezde borcev za vrednote NOB Tit Turnšek prejšnji teden poslal medijem. Njegov zapis si lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Preberite si tudi TV kolumno Stanke Prodnik, ki je oddajo Intervju Jožeta Možine, v kateri je gostil Jožeta Dežmana, vzela pod droobnogled. Članek z naslovom Prvi grobar v Sloveniji je na voljo na tej povezavi. V novi številki Mladine pa je tudi tekst Izaka Koširja z naslovom Namesto dneva vstaje, ki prav tako obravnava omenjeno tematiko.