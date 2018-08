Levica danes k Šarcu s predlogom o sodelovanju z njegovo manjšinsko vlado

Kakšni bodo nadaljnji koraki Marjana Šarca oziroma peterice strank, ni znano, so bili pa njihovi predstavniki že pred včerajšnjo odločitvijo sveta Levice zadržani do možnosti manjšinske vlade

Bo Šarec sprejel predlog Levica glede sodelovanja z manjšinsko vlado?

© Mladina

Koordinator Levice Luka Mesec bo danes seznanil Marjana Šarca oz. peterico, s katero so se pogajali o koaliciji, z včeraj sprejetim stališčem sveta stranke, da ne podpira vstopa v koalicijo, da pa podpirajo oblikovanje sporazuma o sodelovanju s Šarčevo manjšinsko vlado. V zvezi s tem bodo v Levici danes začeli tudi interni referendum.

Svet Levice je v torek zvečer ocenil, da osnutek koalicijske pogodbe ni zadovoljiva osnova za vstop stranke v koalicijo s še petimi strankami, s katerimi so se v preteklih dneh pogajali. Obenem pa meni, da je osnutek koalicijske pogodbe zadovoljiva osnova za sporazum o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado pod Šarčevim vodstvom.

Podporo sprejetemu sklepu bodo v Levici preverili še na internem referendumu, ki se začne danes in bo trajal do 8. avgusta. Po mnenju Mesca se je sicer stranka poenotila do te mere, da s podporo temu ne bo težav.

"Pogajanja so bila konstruktivna in veliko bi lahko naredili skupaj. Nikoli sicer zadeve niso idealne, vendar vstop v vlado omogoča, da se izpolnijo dane obljube pred volitvami. Škoda za to izgubljeno priložnost."

(Dejan Levanič, SD)

Danes je tako pričakovati tudi odziv predsednika LMŠ Šarca in predstavnikov drugih strank, ki so se o koaliciji pogajale z Levico. V torek zvečer odzivov iz LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS skorajda ni bilo, le glavni tajnik SD Dejan Levanič je na Twitterju zapisal, da je "škoda za odločitev Levice". "Pogajanja so bila konstruktivna in veliko bi lahko naredili skupaj. Nikoli sicer zadeve niso idealne, vendar vstop v vlado omogoča, da se izpolnijo dane obljube pred volitvami. Škoda za to izgubljeno priložnost," je ocenil Levanič.

Kakšni bodo nadaljnji koraki predsednika LMŠ oziroma omenjene peterice strank, ni znano, so bili pa njihovi predstavniki že pred torkovo odločitvijo sveta Levice zadržani do možnosti manjšinske vlade.

Prav tako ni jasno, kako bo odločitev sveta Levice vplivala na razpravo vodstva DeSUS, ki je za danes napovedalo obravnavo osnutka koalicijske pogodbe.